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Женская сборная Беларуси по волейболу выиграла обыграла команду Швейцарии
Источник материала: ОНТ
Женская сборная Беларуси по волейболу выиграла второй матч квалификации чемпионата Европы 2021 года. Белоруски были сильнее сборной Швейцарии со счетом – 3:1.
Самой результативной в нашей команде стала Надежда Столяр – она набрала 14 очков. И всего на одно очко меньше у Анны Климец.
После двух игр сборная Беларуси лидирует в своей отборочной группе. Сегодня белоруски проведут матч против сборной Эстонии.
В нашей отборочной группе три команды – Беларусь, Эстония и Швейцария.
В квалификации сборные играют по два матча друг с другом. В финальную часть чемпионата Европы выйдут две лучшие команды из группы.
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Женская сборная Беларуси по волейболу выиграла второй матч квалификации чемпионата Европы 2021 года. Белоруски были сильнее сборной Швейцарии со счетом – 3:1. ...
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