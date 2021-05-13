Женская сборная Беларуси по волейболу выиграла обыграла команду Швейцарии

Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по волейболу выиграла второй матч квалификации чемпионата Европы 2021 года. Белоруски были сильнее сборной Швейцарии со счетом – 3:1.

Самой результативной в нашей команде стала Надежда Столяр – она набрала 14 очков. И всего на одно очко меньше у Анны Климец.

После двух игр сборная Беларуси лидирует в своей отборочной группе. Сегодня белоруски проведут матч против сборной Эстонии.

В нашей отборочной группе три команды – Беларусь, Эстония и Швейцария.

В квалификации сборные играют по два матча друг с другом. В финальную часть чемпионата Европы выйдут две лучшие команды из группы.

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