|
Житель Гватемалы готовит пиццу прямо на вулканической лаве
Источник материала: ОНТ
Лава вместо печки – необычная пиццерия на свежем воздухе. С февраля в Гватемале вулкан Пакая начал активно извергать лаву.
Местный житель решил воспользоваться этим моментом, чтобы развлечь и покормить туристов, которые пришли посмотреть на извержение.
Для этого он готовит пиццу прямо на лаве. Из посуды – небольшой противень, который способен выдержать температуру больше 1 000 ℃, – остальное как для обычной пиццы.
Заказы находчивый повар принимает в соцсетях или по телефону. Поесть приходят не только туристы, но и местные жители.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лава вместо печки – необычная пиццерия на свежем воздухе. С февраля в Гватемале вулкан Пакая начал активно извергать лаву. Местный житель решил воспользоваться...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)