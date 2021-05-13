Житель Гватемалы готовит пиццу прямо на вулканической лаве

Источник материала: ОНТ

Лава вместо печки – необычная пиццерия на свежем воздухе. С февраля в Гватемале вулкан Пакая начал активно извергать лаву.

Местный житель решил воспользоваться этим моментом, чтобы развлечь и покормить туристов, которые пришли посмотреть на извержение.

Для этого он готовит пиццу прямо на лаве. Из посуды – небольшой противень, который способен выдержать температуру больше 1 000 ℃, – остальное как для обычной пиццы.

Заказы находчивый повар принимает в соцсетях или по телефону. Поесть приходят не только туристы, но и местные жители.

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