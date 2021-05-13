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В Беларуси планируют отменить карантин для вакцинированных туристов
Источник материала: ОНТ
Беларусь в скором времени планирует отменить карантин для туристов, вакцинированных от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич изданию
В том числе, отметил министр, обсуждается вопрос более упрощенного въезда в Россию после того, как будет достигнут пик по проценту прививок.
Пока в министерстве сфокусированы на вакцинации собственных граждан.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь в скором времени планирует отменить карантин для туристов, вакцинированных от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич изданию...
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