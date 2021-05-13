В Беларуси планируют отменить карантин для вакцинированных туристов

Источник материала: ОНТ

Беларусь в скором времени планирует отменить карантин для туристов, вакцинированных от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич изданию «СБ. Беларусь сегодня» .

В том числе, отметил министр, обсуждается вопрос более упрощенного въезда в Россию после того, как будет достигнут пик по проценту прививок.

Пока в министерстве сфокусированы на вакцинации собственных граждан.

Фото: БЕЛТА





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