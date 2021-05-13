Началась подготовка к реконструкции автодороги М-1

Источник материала: ОНТ

«Олимпийка» стратегического назначения! Один из самых крупных проектов белорусского транспортного ведомства до 2030 года – реконструкция автодороги М-1.

Сейчас разрабатывается предпроектная документация, а также идёт подготовка комплексного обследования дороги.

После реконструкции не будет пешеходных переходов на одном уровне с дорогой, исключится и возможность попадания животных на трассу, также будет запрещено движение низкоскоростной техники и велосипедистов.

В комплексный ремонт главной автодороги Беларуси, которая также основной транзитный путь между Евросоюзом и Россией, планируется вложить около 2 млрд долларов.

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