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Началась подготовка к реконструкции автодороги М-1
Источник материала: ОНТ
«Олимпийка» стратегического назначения! Один из самых крупных проектов белорусского транспортного ведомства до 2030 года – реконструкция автодороги М-1.
Сейчас разрабатывается предпроектная документация, а также идёт подготовка комплексного обследования дороги.
После реконструкции не будет пешеходных переходов на одном уровне с дорогой, исключится и возможность попадания животных на трассу, также будет запрещено движение низкоскоростной техники и велосипедистов.
В комплексный ремонт главной автодороги Беларуси, которая также основной транзитный путь между Евросоюзом и Россией, планируется вложить около 2 млрд долларов.
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«Олимпийка» стратегического назначения! Один из самых крупных проектов белорусского транспортного ведомства до 2030 года – реконструкция автодороги М-1. Сейчас...
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