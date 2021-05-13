|
В Колумбии проходят протесты против полицейской жестокости
Источник материала: ОНТ
Что ни день – очередной протест в Колумбии. На этот раз активисты обвиняют правоохранителей в чрезмерной жестокости.
Свое «против» сотни людей выразили маршем по улицам Боготы.
Чтобы разогнать разъярённую толпу, стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.
Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются с конца апреля, и это несмотря на то, что президент страны от этой идеи уже отказался.
По словам общественников, с момента протестов в стране погибли 42 человека, ещё почти 200 пропали без вести. Сейчас недовольства больше – люди требуют также пересмотреть реформу здравоохранения, распустить подразделения полиции по борьбе с беспорядками, наказать виновных в убийствах протестующих.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что ни день – очередной протест в Колумбии. На этот раз активисты обвиняют правоохранителей в чрезмерной жестокости. Свое «против» сотни людей выразили маршем по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)