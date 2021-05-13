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В Колумбии проходят протесты против полицейской жестокости

13.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Колумбии проходят протесты против полицейской жестокости

Что ни день – очередной протест в Колумбии. На этот раз активисты обвиняют правоохранителей в чрезмерной жестокости.

Свое «против» сотни людей выразили маршем по улицам Боготы.

Чтобы разогнать разъярённую толпу, стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются с конца апреля, и это несмотря на то, что президент страны от этой идеи уже отказался.

По словам общественников, с момента протестов в стране погибли 42 человека, ещё почти 200 пропали без вести. Сейчас недовольства больше – люди требуют также пересмотреть реформу здравоохранения, распустить подразделения полиции по борьбе с беспорядками, наказать виновных в убийствах протестующих.

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Что ни день – очередной протест в Колумбии. На этот раз активисты обвиняют правоохранителей в чрезмерной жестокости. Свое «против» сотни людей выразили маршем по...
 
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