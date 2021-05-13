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Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран

13.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран

Верительные грамоты от послов шести стран принял Президент Беларуси. Церемония состоялась во Дворце Независимости. 

На торжестве присутствовали послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.

Глава государства во вступительной речи отметил: ситуация в мире далека от спокойной, борьбу за геополитическое влияние и передел сфер интересов в экономике обострила пандемия.

По традиции Александр Лукашенко отдельно обозначил перспективы взаимодействия с каждой из стран, чьи послы присутствовали на церемонии.

Так, с братской и дружественной Россией Беларусь связывают многолетние и стратегические отношения, идёт диалог по углублению интеграции. При этом Минск и Москва обладают резервами практически на каждом направлении, добавил Президент.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Верительные грамоты от послов шести стран принял Президент Беларуси. Церемония состоялась во Дворце Независимости.  На торжестве присутствовали послы Ирака,...
 
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