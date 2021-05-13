Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран

Источник материала: ОНТ

Верительные грамоты от послов шести стран принял Президент Беларуси. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

На торжестве присутствовали послы Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне.

Глава государства во вступительной речи отметил: ситуация в мире далека от спокойной, борьбу за геополитическое влияние и передел сфер интересов в экономике обострила пандемия.

По традиции Александр Лукашенко отдельно обозначил перспективы взаимодействия с каждой из стран, чьи послы присутствовали на церемонии.

Так, с братской и дружественной Россией Беларусь связывают многолетние и стратегические отношения, идёт диалог по углублению интеграции. При этом Минск и Москва обладают резервами практически на каждом направлении, добавил Президент.

Фото: БЕЛТА

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