С 12 мая Беларусь накрыла мощная магнитная буря. Сколько будет продолжаться и как уберечься метеозависимым?

Источник материала: ОНТ

Магнитная буря будет до конца недели. По прогнозам, она будет одной из самых мощных в году. Пик придётся на 13 и 14 мая. Сила ударов достигнет 6 баллов. В остальное время – до 4-х.

Тем людям, которые наиболее чувствительны к метеоусловиям, стоит быть наиболее внимательными к своему здоровью. Могут возникать головные боли, мигрени, тошнота, возможны скачки давления. Магнитные бури отразятся и на эмоциональном состоянии – апатия, нервозность, раздражительность, сонливость.

Как легче перенести магнитную бурю и что не рекомендуется делать?

1. Стоит лучше высыпаться. 5-6 часов сна скажутся на вашем состоянии тяжелее, чем обычно. Поэтому стоит лечь спать пораньше.

2. Больше времени проводите на свежем воздухе. Находясь целый день в квартире, головной боли будет не избежать.

3. Замените кофе зелёным чаем или какао. Они также придадут вам бодрости, но при этом не заберут ваши силы.

4. Постарайтесь избегать тяжелых физических нагрузок. Лучше отложить и генеральную уборку. Возможна быстрая переутомляемость.

5. Уделите внимание и питанию. Следует избегать тяжёлой пищи – жирных сортов мяса, картофеля, макарон, хлебобулочных изделий. Отдайте предпочтение рыбе, овощам, нежирным молочным продуктам, лёгким супам.





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