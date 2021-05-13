Собака сама выбрала новую хозяйку и запрыгнула к ней в машину – теперь пес счастлив! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Интересную историю опубликовал ridus.ru .

У Марси Мерритт есть две кошки и пять собак, три из которых она нашла на улице. Девушка не собиралась заводить больше питомцев.

Как-то Марси вышла на прогулку со своими собаками, заметила вдалеке бездомную собаку и испугалась, подумав, что она, возможно, агрессивна. Но когда пес подошел ближе, стало понятно, что он безобиден.

Собака ходила вместе с Марси и ее питомцами всю прогулку, а потом запрыгнула к ней в машину вместе с другими животными, как ни в чем не бывало. Бездомный пес выглядел очень счастливым, поэтому девушка не решилась прогонять его.

Собака быстро подружилась с остальными питомцами и стала вести себя так, будто всегда жила у Марси.

Девушка просканировала чип бездомного пса и выяснила, что зовут собаку Венера, и у нее есть хозяева, которые так и не приехали, чтобы забрать ее.

Сейчас Венера живет с хозяйкой, которую выбрала сама, и у нее дружная и большая семья.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram