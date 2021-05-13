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Собака сама выбрала новую хозяйку и запрыгнула к ней в машину – теперь пес счастлив! (ВИДЕО)

13.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака сама выбрала новую хозяйку и запрыгнула к ней в машину – теперь пес счастлив! (ВИДЕО)

Интересную историю опубликовал ridus.ru.

У Марси Мерритт есть две кошки и пять собак, три из которых она нашла на улице. Девушка не собиралась заводить больше питомцев.

Как-то Марси вышла на прогулку со своими собаками, заметила вдалеке бездомную собаку и испугалась, подумав, что она, возможно, агрессивна. Но когда пес подошел ближе, стало понятно, что он безобиден.  

Собака ходила вместе с Марси и ее питомцами всю прогулку, а потом запрыгнула к ней в машину вместе с другими животными, как ни в чем не бывало. Бездомный пес выглядел очень счастливым, поэтому девушка не решилась прогонять его.

Собака быстро подружилась с остальными питомцами и стала вести себя так, будто всегда жила у Марси.

Девушка просканировала чип бездомного пса и выяснила, что зовут собаку Венера, и у нее есть хозяева, которые так и не приехали, чтобы забрать ее.

Сейчас Венера живет с хозяйкой, которую выбрала сама, и у нее дружная и большая семья.

Фото: Pixabay.com

 

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Интересную историю опубликовал ridus.ru. У Марси Мерритт есть две кошки и пять собак, три из которых она нашла на улице. Девушка не собиралась заводить больше...
 
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