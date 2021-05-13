Топ-5 бутербродов, перед которыми никто не устоит. Спорим, 3-й номер – ваш любимый?

Источник материала: ОНТ

Бутерброды – сытное и вкусное блюдо на все случаи жизни. Ими можно завтракать, брать с собой на работу, перекусывать и готовить на скорую руку для гостей. Делимся самыми аппетитными и проверенными рецептами.

1.Творожный сыр, красная рыба, огурец



Фото с сайта: sekreti-domovodstva.ru

Сыр смешайте с мелкопорезанной зеленью и намажьте на кусочки хлеба (белый, цельнозерновой, отрубной, гречишный). Затем положите ломтики красной рыбы и огурца. Превосходная закуска!

2. Бутерброды со шпротами



Фото: povarenok.ru

Без них – никуда! Шпроты можно сочетать с огромным количеством продуктов. Делимся самым популярным рецептом.

Кусочек черного хлеба намажьте майонезом или плавленным сыром, наверх положите тертое вареное яйцо, затем шпроты и ломтики свежего или маринованного огурца. «Ускоренный» вариант бутерброда – хлеб, шпроты, зеленый лук, огурец.

3. Горячий бутерброд с сыром



Фото: omnomnom.ru.com

Самый простой вид горячих бутербродов. На кусочек хлеба (белого, цельнозернового, отрубного) тонким слоем намажьте сливочное масло и выложите порезанный тонкими ломтиками сыр. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 7 минут. Хлеб по краям должен подрумяниться, тогда бутерброд готов. Главное, не давайте сыру растечься!

Праздничный вариант такого бутерброда: сыр и свежую морковь натрите на крупной терке, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и мелкопорезанную зелень укропа. Все перемешайте, разложите на кусочки хлеба. Сверху можно положить тонкий ломтик ветчины. Отправляйте бутерброды в духовку.

4. Бутерброд с сельдью



Фото: Вкусно и полезно



Перемешайте тертую на крупной терке отварную свеклу, пропущенный через пресс чеснок и майонез (замечательно, если есть домашний). На хлеб выложите свеклу, рядом или сверху положите ломтики сельди. Украсьте зеленью. Такие бутерброды послужат как отличной закуской к спиртному, так и полезным перекусом между основными приемами пищи.

5. Бутерброды с арахисовой пастой и бананом



Фото с сайта smartcook.vip



Возможно, вы не поверите, но это очень вкусное, сытное и полезное блюдо. На хлеб намажьте арахисовую пасту, положите сверху порезанный кружочками банан. Арахисовую пасту легко можно приготовить дома. Читайте здесь , как.





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