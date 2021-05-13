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Топ-5 бутербродов, перед которыми никто не устоит. Спорим, 3-й номер – ваш любимый?
Источник материала: ОНТ
Бутерброды – сытное и вкусное блюдо на все случаи жизни. Ими можно завтракать, брать с собой на работу, перекусывать и готовить на скорую руку для гостей. Делимся самыми аппетитными и проверенными рецептами.
1.Творожный сыр, красная рыба, огурец
Сыр смешайте с мелкопорезанной зеленью и намажьте на кусочки хлеба (белый, цельнозерновой, отрубной, гречишный). Затем положите ломтики красной рыбы и огурца. Превосходная закуска!
2. Бутерброды со шпротами
Без них – никуда! Шпроты можно сочетать с огромным количеством продуктов. Делимся самым популярным рецептом.
Кусочек черного хлеба намажьте майонезом или плавленным сыром, наверх положите тертое вареное яйцо, затем шпроты и ломтики свежего или маринованного огурца. «Ускоренный» вариант бутерброда – хлеб, шпроты, зеленый лук, огурец.
3. Горячий бутерброд с сыром
Самый простой вид горячих бутербродов. На кусочек хлеба (белого, цельнозернового, отрубного) тонким слоем намажьте сливочное масло и выложите порезанный тонкими ломтиками сыр. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 7 минут. Хлеб по краям должен подрумяниться, тогда бутерброд готов. Главное, не давайте сыру растечься!
Праздничный вариант такого бутерброда: сыр и свежую морковь натрите на крупной терке, добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и мелкопорезанную зелень укропа. Все перемешайте, разложите на кусочки хлеба. Сверху можно положить тонкий ломтик ветчины. Отправляйте бутерброды в духовку.
4. Бутерброд с сельдью
Перемешайте тертую на крупной терке отварную свеклу, пропущенный через пресс чеснок и майонез (замечательно, если есть домашний). На хлеб выложите свеклу, рядом или сверху положите ломтики сельди. Украсьте зеленью. Такие бутерброды послужат как отличной закуской к спиртному, так и полезным перекусом между основными приемами пищи.
5. Бутерброды с арахисовой пастой и бананом
Возможно, вы не поверите, но это очень вкусное, сытное и полезное блюдо. На хлеб намажьте арахисовую пасту, положите сверху порезанный кружочками банан. Арахисовую пасту легко можно приготовить дома. Читайте
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Бутерброды – сытное и вкусное блюдо на все случаи жизни. Ими можно завтракать, брать с собой на работу, перекусывать и готовить на скорую руку для гостей. Делимся...
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