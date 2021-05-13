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Дожди будут продолжаться и в последующие дни, но станет теплее
Источник материала: UDF
Фото Надежды Бужан, nn.by
Ближайшей ночью — +7…+13, днем +15…+21, на юго-востоке до +23. В Минске до +18.
В субботу, 15 мая, кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ночью +7…+12, днем +16…+21. В Минске до +19.
16 мая, в воскресенье, — кратковременные дожди, днем +18…+25. В Минске до +20.
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Ближайшей ночью — +7…+13, днем +15…+21, на юго-востоке до +23.
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