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Федута обсуждает с сокамерниками Шекспира и пишет книгу
Источник материала: UDF
Александр Федута / Еврорадио
«С сокамерниками обсуждают трагедии Шекспира, народ подсел на «Короля лира» и «Макбета». По рекомендации АИФа купили «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». Ну чым не кніганоша?", — пишет Марина Шибко.
Интерес к Владимиру Короткевичу продиктован вероятно еще и тем, что Федута в заключении начал работать над книгой-комментарием к другому роману писателя «Каласы пад сярпом тваім». Он сейчас работает с текстом романа и заказал энциклопедию «Караткевич».
«Всех благодарит, кто написал, но письма не доходят, а чьи получил, на них ответил», — рассказала также Марина Шибко.
Ранее Александр Федута рассказывал
Александра Федуту задержали 12 апреля в Москве вместе с адвокатом белорусского происхождения из США Юрием Зенковичем. Одновременно в Беларуси были задержаны лидер партии БНФ Григорий Костусев и экс-сотрудница минской компании Зенковича Ольга Голубович. Спустя несколько дней Александр Лукашенко заявил о раскрытии госпереворота и готовящегося покушения на него и его детей.
Задержанным предъявили обвинение в «заговоре с целью захвата власти неконституционным путём» (ч. 1 ст. 357 УК).
Белорусские спецслужбы говорят о девяти фигурантах этого дела. Четверо задержаны, еще пятеро — Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Игорь Макар и Виталий Макаренко — находятся за границей. Власти намерены решать вопрос об их экстрадиции.
Как доказательство заговора государственные СМИ использовали отрывки из конференции в «зуме». Один из участников той конференции, бывший омоновец Павел Кулаженко рассказывал Еврорадио, что это был «обычный разговор с дискуссионного клуба политических теоретиков». Не более того.
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Александра Федуту задержали 12 апреля в Москве.
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