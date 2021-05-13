Источник материала: UDF



Александр Федута / Еврорадио

«С сокамерниками обсуждают трагедии Шекспира, народ подсел на «Короля лира» и «Макбета». По рекомендации АИФа купили «Хрыстос прызямліўся ў Гародні». Ну чым не кніганоша?", — пишет Марина Шибко.

«Всех благодарит, кто написал, но письма не доходят, а чьи получил, на них ответил», — рассказала также Марина Шибко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Федута обсуждает с сокамерниками Шекспира и пишет книгу Александра Федуту задержали 12 апреля в Москве.

Интерес к Владимиру Короткевичу продиктован вероятно еще и тем, что Федута в заключении начал работать над книгой-комментарием к другому роману писателя «Каласы пад сярпом тваім». Он сейчас работает с текстом романа и заказал энциклопедию «Караткевич».Ранеерассказывал, что в 2010 году в «Американке» он от руки «практически написал две книги».Александра Федуту задержали 12 апреля в Москве вместе с адвокатом белорусского происхождения из США. Одновременно в Беларуси были задержаны лидер партии БНФи экс-сотрудница минской компании Зенковича. Спустя несколько днейзаявил о раскрытии госпереворота и готовящегося покушения на него и его детей.Задержанным предъявили обвинение в «заговоре с целью захвата власти неконституционным путём» (ч. 1 ст. 357 УК).Белорусские спецслужбы говорят о девяти фигурантах этого дела. Четверо задержаны, еще пятеро —— находятся за границей. Власти намерены решать вопрос об их экстрадиции.Как доказательство заговора государственные СМИ использовали отрывки из конференции в «зуме». Один из участников той конференции, бывший омоновец Павел Кулаженко рассказывал Еврорадио, что это был «обычный разговор с дискуссионного клуба политических теоретиков». Не более того.