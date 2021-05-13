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На «белорусских Мальдивах» высадился «плюшевый десант»

13.05.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На «белорусских Мальдивах» высадился «плюшевый десант»
«Плюшевый десант» на берегу меловых карьеров в Гродненской области / фото слушателей Еврорадио
На берегу красносельских меловых карьеров, которые за удивительный цвет воды называют «белорусскими Мальдивами», состоялось «несанкционированное массовое мероприятие».

Судя по фото, которые прислали в редакцию слушатели Еврорадио из Гродненской области, здесь высадился «плюшевый десант».

На фото видно, как на берегу карьера, заполненного водой, сидят несколько десятков игрушечных медвежат в БЧБ-одежде.

На «белорусских Мальдивах» высадился «плюшевый десант»

Не исключено, что за появление с таким медвежонком в людном месте можно было бы получить протокол о «несанкционированном пикетировании». Был же прецедент, когда пытались осудить хозяина гномика с БЧБ-флагом. Жителю Гродно тогда удалось избежать наказания потому, что истек срок правонарушения, и судья прекратил дело.
 
Теги: Гродно
 
 
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На фото видно, как на берегу карьера, заполненного водой, сидят несколько десятков игрушечных медвежат.
 
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