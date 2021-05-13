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На «белорусских Мальдивах» высадился «плюшевый десант»
Источник материала: UDF
«Плюшевый десант» на берегу меловых карьеров в Гродненской области / фото слушателей Еврорадио
Судя по фото, которые прислали в редакцию слушатели
На фото видно, как на берегу карьера, заполненного водой, сидят несколько десятков игрушечных медвежат в БЧБ-одежде.
Не исключено, что за появление с таким медвежонком в людном месте можно было бы получить протокол о «несанкционированном пикетировании». Был же прецедент, когда пытались осудить хозяина гномика с БЧБ-флагом. Жителю Гродно тогда удалось избежать наказания потому, что истек срок правонарушения, и судья прекратил дело.
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На фото видно, как на берегу карьера, заполненного водой, сидят несколько десятков игрушечных медвежат.
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