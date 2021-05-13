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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так CША снимают санкции c Xiaomi Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.

Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.Согласно приведенным из постановления выдержкам, «стороны договорились о дальнейших действиях, которые позволят урегулировать спор» без необходимости продолжать судебное разбирательство. Стороны продолжают переговоры по ряду условий и планируют представить совместное заявление к 20 мая.В январе Пентагон расширил свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. В списке среди прочих оказалась и Xiaomi. На находящиеся в перечне компании распространяется действие подписанного Трампом указа о запрете американских инвестиций.В марте суд в Вашингтоне временно остановил исполнение запрета американских властей на инвестиции в Xiaomi.