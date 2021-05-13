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CША снимают санкции c Xiaomi

13.05.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

CША снимают санкции c Xiaomi
Иллюстративное фото
Министерство обороны США и Xiaomi достигли соглашения об отмене запрета на инвестирование в эту китайскую компанию, введенного во время президентства республиканца Дональда Трампа.

Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.

Согласно приведенным из постановления выдержкам, «стороны договорились о дальнейших действиях, которые позволят урегулировать спор» без необходимости продолжать судебное разбирательство. Стороны продолжают переговоры по ряду условий и планируют представить совместное заявление к 20 мая.

В январе Пентагон расширил свой список китайских компаний, ведущих деятельность в США и связанных, по мнению Вашингтона, с военной отраслью КНР. В списке среди прочих оказалась и Xiaomi. На находящиеся в перечне компании распространяется действие подписанного Трампом указа о запрете американских инвестиций.

В марте суд в Вашингтоне временно остановил исполнение запрета американских властей на инвестиции в Xiaomi.
 
 
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Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на судебный документ.
 
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