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Инфляция в Венесуэле приближается к 3000%

13.05.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Инфляция в Венесуэле приближается к 3000%
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Рост цен в Венесуэле за четыре месяца 2021 года превысил 240%. Об этом сообщила Венесуэльская финансовая обсерватория, в состав которой входят политические оппоненты президента Николаса Мадуро и его правительства.

«Инфляция в апреле составила 33,4%, а с начала года - 240,5%», - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в «Твиттере».


В годовом выражении рост цен составил 2 840%.

В феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2020 году в стране составила 2 959,8%.

Венесуэла переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн человек, почти 80% из них находятся в государствах региона.

За последние пять лет экономика Венесуэлы схлопнулась на 30% на фоне краха ключевой отрасли, за счет которой страна включена в мировую торговлю, - добычи сырой нефти.  Объемы производства «черного золота» в Венесуэле с 2016 года упали более чем вчетверо - с 2,1 до 0,5 млн баррелей в сутки.

В начале мая президент страны Николас Мадуро объявил о повышении минимальной оплаты труда с 1,8 до 7 миллионов боливаров в месяц, что по текущему курсу эквивалентно сумме в 2,5 доллара.

До указа Мадуро минимальная зарплата для работников частного и государственного сектора в Венесуэле составляла 64 цента в месяц.

Для госслужащих в честь первомая также увеличен денежный размер продуктовых карточек - с 1,8 до 3 млн боливаров, то есть примерно 1,07 доллара.

В результате в общей сложности рабочие госсектора смогут получать около 10 млн боливаров в месяц - это порядка 3,6 доллара, на которые в Венесуэле можно купить упаковку из 30 яиц.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Еще в феврале ЦБ Венесуэлы сообщил, что инфляция в 2020 году в стране составила 2 959,8%.
 
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