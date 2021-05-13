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В Барановичах автобус не пропустил «Ауди» — погибла пожилая женщина

13.05.2021 12:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ДТП со смертельным исходом случилось утром 13 мая в Барановичах.

В Барановичах автобус не пропустил «Ауди» — погибла пожилая женщина

На улице Доменикана 47-летний водитель автобуса «МАЗ» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ауди» под управлением 72-летнего мужчины.

В результате аварии погибла 70-летняя пассажирка иномарки, еще две пассажирки — 76-летняя и 73-летняя женщины — доставлены в больницу. Водитель не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщает ГАИ Бреста.

 

 

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Теги: Брест
 
 
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ДТП со смертельным исходом случилось утром 13 мая в Барановичах.
 
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