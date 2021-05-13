ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Интернет-магазин Ozon создал компанию в Беларуси

13.05.2021 12:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Одна из крупнейших российских e-commerce площадок Ozon зарегистрировала юрлицо в Беларуси — «Озон Рокет Бел».

Интернет-магазин Ozon создал компанию в Беларуси

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе компании, в 2021 году Ozon планирует открыть в Беларуси сортировочный центр для более быстрой обработки и доставки посылок.

«Кроме того, планируется кратный рост точек выдачи заказов Ozon — как в партнерстве с местными логистическими операторами, так и через создание брендированной сети пунктов выдачи», — говорится в сообщении российской компании.

Там отметили, что Ozon уже несколько лет продаёт товары клиентам в Беларуси, однако до сих пор не выстраивал собственную логистическую инфраструктуру, пользуясь услугами локальных служб доставки.

С появлением собственного логистического центра компания намерена сократить время доставки товаров в Беларусь, которое сегодня составляет в среднем 5-7 дней.

«Беларусь — стратегически важный регион присутствия Ozon. Здесь у компании уже есть сформированная лояльная аудитория, однако потенциал ее роста мы считаем огромным», — заявил директор по логистике и клиентскому сервису Ozon Станислав Кондратьев.

Он отметил, что компания также планирует «помочь белорусским производителям продавать товары на российскую аудиторию Ozon», которая насчитает 85 млн клиентов.

Для развития предпринимательства в Беларуси в этом году компания планирует создание специальной витрины с товарами белорусских производителей и будет самостоятельно их доставлять до российских потребителей.

При этом компания Ozon уже запустила витрину в белорусских рублях для жителей Беларуси.

 

Ozon.ru — основанный в 1998 году российский интернет-магазин, которая считается одной из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 11 млн товарных наименований.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из крупнейших российских e-commerce площадок Ozon зарегистрировала юрлицо в Беларуси — «Озон Рокет Бел».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Березовке пьяный мотоциклист заехал в парк и сбил 11-летнего ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by