Интернет-магазин Ozon создал компанию в Беларуси

Одна из крупнейших российских e-commerce площадок Ozon зарегистрировала юрлицо в Беларуси — «Озон Рокет Бел».





Как сообщили БелаПАН в пресс-службе компании, в 2021 году Ozon планирует открыть в Беларуси сортировочный центр для более быстрой обработки и доставки посылок.

«Кроме того, планируется кратный рост точек выдачи заказов Ozon — как в партнерстве с местными логистическими операторами, так и через создание брендированной сети пунктов выдачи», — говорится в сообщении российской компании.

Там отметили, что Ozon уже несколько лет продаёт товары клиентам в Беларуси, однако до сих пор не выстраивал собственную логистическую инфраструктуру, пользуясь услугами локальных служб доставки.

С появлением собственного логистического центра компания намерена сократить время доставки товаров в Беларусь, которое сегодня составляет в среднем 5-7 дней.

«Беларусь — стратегически важный регион присутствия Ozon. Здесь у компании уже есть сформированная лояльная аудитория, однако потенциал ее роста мы считаем огромным», — заявил директор по логистике и клиентскому сервису Ozon Станислав Кондратьев.

Он отметил, что компания также планирует «помочь белорусским производителям продавать товары на российскую аудиторию Ozon», которая насчитает 85 млн клиентов.

Для развития предпринимательства в Беларуси в этом году компания планирует создание специальной витрины с товарами белорусских производителей и будет самостоятельно их доставлять до российских потребителей.

При этом компания Ozon уже запустила витрину в белорусских рублях для жителей Беларуси.