Bosch разработала игру-тренажер для СТО и всех желающих

На официальном сайте Bosch появилась браузерная онлайн-игра, благодаря которой каждый желающий может научиться ремонтировать грузовик, а попутно узнать много интересного о решениях от Bosch для СТО, специализирующихся на обслуживании коммерческого автотранспорта.

По преамбуле игры The Bosch Truck Escape («Операция Bosch по спасению грузовика»), участнику нужно доставить груз бананов на фабрику по изготовлению мороженого. Но проблема в том, что эти фрукты обожает большая и довольно агрессивная обезьяна — настолько, что после столкновения с ней грузовику требуется ремонт. И начинается самое интересное: используя найденные предметы, инструменты и оборудование для диагностики, определить возникшие поломки и устранить их, чтобы груз был доставлен вовремя. Игрокам предстоит испытать свои навыки в шести увлекательных квестах, а заодно расширить имеющиеся знания о решениях Bosch для коммерческого автотранспорта.

Дружественный интерфейс, понятные описания и подсказки помогут справиться с заданиями даже тем, кто никогда не снимал клеммы с аккумулятора и не держал в руках гаечный ключ. Однако в первую очередь игра The Bosch Truck Escape рассчитана на тех, кто непосредственным образом связан с ремонтом коммерческого автотранспорта и знаком с проблемами, которые предстоит решать по ходу развития сюжета.

Кроме того, благодаря The Bosch Truck Escape специалисты смогут в игровой форме получить большое количество дополнительной информации о возможностях диагностического оборудования Bosch, применении программного обеспечения ESI[tronic] для коммерческого автотранспорта, а также разнообразных компонентах — от аккумуляторов и стартеров до фильтров и щеток стеклоочистителей.

Каждое удачное действие в игре приносит определенное количество баллов. Своими результатами участники могут делиться в соцсетях, чтобы посостязаться в мастерстве с друзьями и знакомыми.