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Bosch разработала игру-тренажер для СТО и всех желающих
Источник материала: БДГ
На официальном сайте Bosch появилась браузерная онлайн-игра, благодаря которой каждый желающий может научиться ремонтировать грузовик, а попутно узнать много интересного о решениях от Bosch для СТО, специализирующихся на обслуживании коммерческого автотранспорта.
По преамбуле игры
Дружественный интерфейс, понятные описания и подсказки помогут справиться с заданиями даже тем, кто никогда не снимал клеммы с аккумулятора и не держал в руках гаечный ключ. Однако в первую очередь игра The Bosch Truck Escape рассчитана на тех, кто непосредственным образом связан с ремонтом коммерческого автотранспорта и знаком с проблемами, которые предстоит решать по ходу развития сюжета.
Кроме того, благодаря The Bosch Truck Escape специалисты смогут в игровой форме получить большое количество дополнительной информации о возможностях диагностического оборудования Bosch, применении программного обеспечения ESI[tronic] для коммерческого автотранспорта, а также разнообразных компонентах — от аккумуляторов и стартеров до фильтров и щеток стеклоочистителей.
Каждое удачное действие в игре приносит определенное количество баллов. Своими результатами участники могут делиться в соцсетях, чтобы посостязаться в мастерстве с друзьями и знакомыми.
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На официальном сайте Bosch появилась браузерная онлайн-игра, благодаря которой каждый желающий может научиться ремонтировать грузовик, а попутно узнать много...
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