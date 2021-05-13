Документальные фильмы: интересная подборка

Предлагаем подборку документальных фильмов, посвященных разным интересным вопросам, эпохам, историческим личностям. Если нравится этот жанр, если думали, что посмотреть, - приглашаем к прочтению обзора.

Бог детей

Куинси Фортье – скандальный доктор, который обманным путем оплодотворил огромное множество женщин. К нему обращались отчаявшиеся пары, усилия по зачатию которым ничего не давали. Врач нашел нетривиальное и действительно жуткое решение проблемы.

Он решил использовать для инсеминации собственный генетический материал. Подобное «лечение» растянулось на десятилетия. Фильм https://www.ivi.ru/watch/448449 рассказывает о работе скандального доктора и его многочисленных сыновьях и дочерях (которые, кстати, задавались вопросом – что и как).

Спилберг

Спилберг приложил все усилия для обретения популярности. Живая легенда Голливуда выделяется среди остальных режиссеров, и у этого немало причин. Фильмы Спилберга обожают люди из разных стран, зрители разных социальных категорий, возрастов.

В биографическом фильме показан длинный, непростой путь известного режиссер – от малобюджетных независимых проектов до топовых лент. Фанатам творчества и просто всем интересующимся посвящается. В фильме https://www.ivi.ru/watch/203104 затронуты малоизвестные события из жизни режиссера.

Земля

Восходящее Солнце Земля приветствует ревом зверей, пением птиц. У всего живого начинается новый день, полный приключений, опасностей и удивительных открытий. Чем занимаются звери с утра до ночи? Морские игуаны ловят лучи солнца на прогретых камнях, молодые ягуары заканчивают охоту в саваннах, мамы-панды выгуливают малышей…

День набирает обороты, и события совершенно по-разному разворачиваются в тех или иных уголках планеты. Хотите узнать, что, у кого и как происходит? Приглашаем подсмотреть за жизнью земли в разных уголках мира.

Женщина

Грандиозный проект международного уровня объединил пару тысяч женщин разных национальностей, возрастов, социального статуса, вероисповедания. Фильм рассказывает откровенные истории, посвященные острым темам. Женщины отвечают на разные вопросы, рассказывают свои истории о браке, образовании, карьере, собственном теле, сексуальности, материнстве, дискриминации и огромных возможностях для развития. Среди героинь есть сельские бабушки, модели, бизнес-леди, простые рабочие.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.