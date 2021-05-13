











Посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов заявил, что в вопросе переориентации белорусских грузов на российские порты не надо искать политической подоплеки.





цитирует госагентство БелТА. "Беларусь сама приняла это решение. И, более того, всякое экономическое решение основано прежде всего на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики", - сказал Лукьянов журналистам в четверг в Минске на просьбу прокомментировать организацию приема белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. Посла





"Бизнес, как и деньги, любит тишину, предсказуемость, стабильность. Если белорусским партнерам выгодно работать через порты Российской Федерации, мы будем только рады", - добавил он.





Напомним, что переориентация белорусских грузов на российские порты это было "настоятельное пожелание" России, от которого Беларусь много лет увиливала. Но теперь не смогла.