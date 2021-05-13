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Посол России: В переориентации белорусских грузов на порты РФ не надо искать "лишней политики"

13.05.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конечно, конечно...




Посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов заявил, что в вопросе переориентации белорусских грузов на российские порты не надо искать политической подоплеки.

"Беларусь сама приняла это решение. И, более того, всякое экономическое решение основано прежде всего на экономических выгодах. Тут не надо искать лишней политики", - сказал Лукьянов журналистам в четверг в Минске на просьбу прокомментировать организацию приема белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. Посла цитирует госагентство БелТА.

"Бизнес, как и деньги, любит тишину, предсказуемость, стабильность. Если белорусским партнерам выгодно работать через порты Российской Федерации, мы будем только рады", - добавил он.

Напомним, что переориентация белорусских грузов на российские порты это было "настоятельное пожелание" России, от которого Беларусь много лет увиливала. Но теперь не смогла. 
 
Теги: Минск
 
 
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