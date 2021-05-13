Водителя, который облил гаишника бензином и угрожал поджечь, осудили на 16 лет





Канистра на месте происшествия / sk.gov.by​





Тогда мужчина ехал на VW Passat, не имея водительских прав. В легковушке были пассажиры. Водитель проигнорировал требование гаишников остановиться, началась погоня. В результате беглецов догнали. Однако водитель облил бензином машину ГАИ, а после и одного из гаишников, пытался отобрать пистолет (впоследствии выяснилось, что в его крови было 2,45 промилле алкоголя). После предупредительных выстрелов "один из милиционеров произвел два прицельных выстрела по ногам обвиняемых".





Уголовное дело рассматривал Могилевский областной суд. Водителю 27 лет, он уже пять раз был осужден. Теперь же мужчину судили по четырем статьям Уголовного кодекса. 29-летнюю пассажирку признали виновной в сопротивлении милиционеру, она получила 3 года и 6 месяцев "химии" без направления в исправительное учреждение открытого типа. 34-летний пассажир получил 10 лет исправительной колонии усиленного режима.



