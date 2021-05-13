Аудитора Дмитрия Сыча избрали главой Аудиторской платы













Минфин должен утвердить эту кандидатуру на пост руководителя Аудиторской палаты.





Про Дмитрия Сыча известно, что это — аттестованный аудитор, управляющий партнер Аудиторско-консалтинговой компании Ассоциации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов Беларуси. Кроме того, Сыч — менеджер департамента управления рисками в белорусском представительство консалтинговой компании «KPMG».





Он — обладатель диплома АССА в области финансовой отчетности, а также сертификата профессионального международного бухгалтера.





В Правление Аудиторской палаты входят: Ирина Верещагина (КПМГ) Алексей Евдокимович (RSM), Денис Костян («БизнесКоллегия»), Ольга Шельманова (ИП), Ольга Степанеева (Делойт).