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Аудитора Дмитрия Сыча избрали главой Аудиторской платы

13.05.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правление Аудиторской палаты избрало Дмитрия Сыча председателем Аудиторской палаты Беларуси.




Минфин должен утвердить эту кандидатуру на пост руководителя Аудиторской палаты.

Про Дмитрия Сыча известно, что это — аттестованный аудитор, управляющий партнер Аудиторско-консалтинговой компании Ассоциации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов Беларуси. Кроме того, Сыч — менеджер департамента управления рисками в белорусском представительство консалтинговой компании «KPMG».

Он — обладатель диплома АССА в области финансовой отчетности, а также сертификата профессионального международного бухгалтера.

В Правление Аудиторской палаты входят: Ирина Верещагина (КПМГ) Алексей Евдокимович (RSM), Денис Костян («БизнесКоллегия»), Ольга Шельманова (ИП), Ольга Степанеева (Делойт).
 
 
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Правление Аудиторской палаты избрало Дмитрия Сыча председателем Аудиторской палаты Беларуси.
 
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