ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ДТП в Барановичах: погибла женщина, еще две травмированы – видео

13.05.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП в Барановичах, в результате которого погибла женщина и еще два получили травмы, сообщило министерство внутренних дел Беларуси.

ДТП произошло в четверг, 13 мая, около 8:40 на улице Доменикана неподалеку от Логистического центра.

"По предварительной информации, 47-летний водитель автобуса "МАЗ" при повороте налево не уступил дорогу встречной Audi под управлением 72-летнего мужчины", – сообщили Sputnik в четверг в МВД.

В результате аварии погибла 70-летняя пассажирка, еще две женщины – 76 и 73 лет – доставлены в больницу. Водитель не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, этим занимаются сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД опубликовало видеозапись с места происшествия, на котором видны искореженный легковой автомобиль, два автомобиля скорой помощи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Федута обсуждает с сокамерниками Шекспира и пишет книгу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by