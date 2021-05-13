|
ДТП в Барановичах: погибла женщина, еще две травмированы – видео
13.05.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП в Барановичах, в результате которого погибла женщина и еще два получили травмы, сообщило министерство внутренних дел Беларуси.
ДТП произошло в четверг, 13 мая, около 8:40 на улице Доменикана неподалеку от Логистического центра.
"По предварительной информации, 47-летний водитель автобуса "МАЗ" при повороте налево не уступил дорогу встречной Audi под управлением 72-летнего мужчины", – сообщили Sputnik в четверг в МВД.
В результате аварии погибла 70-летняя пассажирка, еще две женщины – 76 и 73 лет – доставлены в больницу. Водитель не пострадал.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, этим занимаются сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД опубликовало видеозапись с места происшествия, на котором видны искореженный легковой автомобиль, два автомобиля скорой помощи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)