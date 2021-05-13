ДТП в Барановичах: погибла женщина, еще две травмированы – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП в Барановичах, в результате которого погибла женщина и еще два получили травмы, сообщило министерство внутренних дел Беларуси.

ДТП произошло в четверг, 13 мая, около 8:40 на улице Доменикана неподалеку от Логистического центра.

"По предварительной информации, 47-летний водитель автобуса "МАЗ" при повороте налево не уступил дорогу встречной Audi под управлением 72-летнего мужчины", – сообщили Sputnik в четверг в МВД.

В результате аварии погибла 70-летняя пассажирка, еще две женщины – 76 и 73 лет – доставлены в больницу. Водитель не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, этим занимаются сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.