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Лукашенко: «Многое будет зависеть от элиты белорусского общества»

13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель встретился с членами Конституционной комиссии: главой КС Петром Миклашевичем, председателями Совета Республики Натальей Кочановой и Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.

Лукашенко: «Многое будет зависеть от элиты белорусского общества»

— Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции, — быть этой Конституции. Не поддержат — у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей, — сказал правитель Беларуси, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что многое будет зависеть от элиты белорусского общества — руководства страны всех уровней, юридической общественности, образованных, умных и талантливых граждан, которые будут не только высказывать свое мнение, но и вести за собой общество.

По его словам, встречу организовали для обсуждения вопросов, которые обсуждаются на заседаниях комиссии, а пока он практически не вмешивается в эту работу. Прозвучало, что когда проект обновленной Конституции будет подготовлен, то тогда с его участием состоится подробное чтение этого проекта.

— Соберемся и будем читать по главам, постатейно, особенно обращая внимание на новации. Я буду высказывать свое мнение. Вы свое выскажете в проекте. Но это же не значит, что все будет единогласно — кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта, другие органы власти после ознакомления могут внести какие-то предложения, граждане, когда вынесем на обсуждение. Мы это все должны учитывать.

 
 
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Белорусский правитель встретился с членами Конституционной комиссии.
 
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