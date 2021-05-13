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Вооруженный конфликт продолжается. Как выглядят пострадавшие от ракетных обстрелов районы Израиля и сектора Газа
Источник материала: Onliner
С ночи понедельника Израиль и сектор Газа обмениваются между собой обстрелами и авиаударами. Причин у конфликта несколько. Первая — попытка израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме. Вторая — решение не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима. Итог — человеческие жертвы, хаос и разрушения в городах.
Из сектора Газа в сторону Израиля было запущено 1500 ракет, сотни из них были перехвачены системой ПРО, еще 350 не долетели до границы палестинского анклава,
При этом погибли семь человек, в том числе один ребенок, военнослужащий и гражданин Индии. За последний день ракеты разрывались в нескольких израильских городах. А в Сдероте в результате попадания снаряда в жилой дом был убит шестилетний мальчик,
Обстрелу подверглись не только жилые дома. Вот так, например, выглядит нефтепровод Эйлат-Ашдод в Ашкелоне.
Также в некоторых израильских городах начались столкновения между евреями и арабами. В городе Акко после ночных баталий на улицах остались сожженные машины и мусорки, перевернутые скульптуры.
А вот такие беспорядки случились в Бат-Яме.
Сектор Газа также понес потери после ответных ракетных обстрелов со стороны оппонента. По информации BBC, армия обороны Израиля, в частности, вела огонь по зданию, в котором базируются разведслужбы ХАМАС (исламистское движение, правящее в Палестине. — Прим. Onliner), а также по банку, через который группировка проводит свои финансовые операции.
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