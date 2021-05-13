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Porsche тестирует электрический Macan нового поколения

13.05.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Porsche рассказала о тестах электрической версии Macan (второго поколения). Машину уже испытали на полигоне научно-исследовательского центра Porsche в Вайссахе. Теперь кроссовер готов к тестам на реальных дорогах. 

«Начинаются испытания в реальной среде, и они являются одним из важнейших этапов в процессе разработки автомобиля», — говорит Михаэль Штайнер, член правления Porsche AG, ответственный за исследования и разработки. До выхода на рынок электрического Macan в 2023 году прототипы преодолеют около трех миллионов тестовых километров в различных уголках мира и в самых разных погодных условиях.

Porsche тестирует электрический Macan нового поколения

Для тестов немцы испытывают в том числе цифровые прототипы — компьютерные модели, которые с высокой точностью воспроизводят характеристики, системы и агрегаты автомобиля. Существует 20 цифровых прототипов для проведения тестов в различных категориях: аэродинамика, управление энергопотреблением, эргономика или акустика.

Porsche тестирует электрический Macan нового поколения

В планах Porsche — создать самый спортивный электрический кроссовер в мире. Вывод на рынок электрического Macan, который станет первым Porsche на базе PPE (Premium Platform Electric), запланирован на 2023 год. При переходе к чистой электромобильности компания Porsche придерживается гибкого подхода. «В Европе спрос на электромобили постоянно растет. Однако темпы развития электромобильности в разных регионах мира неодинаковы. Поэтому в течение 2021 года мы выпустим еще одну модель — преемницу современного Macan с традиционным приводом», — сообщает производитель.

Porsche Macan I S, 2014 г.в., 96 000 км
белый, внедорожник, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
92 378 р.
36 500$ / 30 086€
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Компания Porsche рассказала о тестах электрической версии Macan (второго поколения). Машину уже испытали на полигоне научно-исследовательского центра Porsche в Вайссахе....
 
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