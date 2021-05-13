Porsche тестирует электрический Macan нового поколения

Источник материала: Onliner

Компания Porsche рассказала о тестах электрической версии Macan (второго поколения). Машину уже испытали на полигоне научно-исследовательского центра Porsche в Вайссахе. Теперь кроссовер готов к тестам на реальных дорогах.

«Начинаются испытания в реальной среде, и они являются одним из важнейших этапов в процессе разработки автомобиля», — говорит Михаэль Штайнер, член правления Porsche AG, ответственный за исследования и разработки. До выхода на рынок электрического Macan в 2023 году прототипы преодолеют около трех миллионов тестовых километров в различных уголках мира и в самых разных погодных условиях.





Для тестов немцы испытывают в том числе цифровые прототипы — компьютерные модели, которые с высокой точностью воспроизводят характеристики, системы и агрегаты автомобиля. Существует 20 цифровых прототипов для проведения тестов в различных категориях: аэродинамика, управление энергопотреблением, эргономика или акустика.





В планах Porsche — создать самый спортивный электрический кроссовер в мире. Вывод на рынок электрического Macan, который станет первым Porsche на базе PPE (Premium Platform Electric), запланирован на 2023 год. При переходе к чистой электромобильности компания Porsche придерживается гибкого подхода. «В Европе спрос на электромобили постоянно растет. Однако темпы развития электромобильности в разных регионах мира неодинаковы. Поэтому в течение 2021 года мы выпустим еще одну модель — преемницу современного Macan с традиционным приводом», — сообщает производитель.