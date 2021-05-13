Боги войны. Пять величайших оружейников XX века

Источник материала: Tut.by

Хотя практически все принципы современного огнестрельного оружия были открыты в XIX веке, двадцатое столетие тоже дало целый ряд выдающихся оружейников. Именно благодаря им стрелковое оружие стало таким, каким мы знаем его сегодня. Известное американское издание The National Interest назвало пять лучших конструкторов оружия, которые жили и творили в XX веке.



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Джон Мозес Браунинг

Это, без сомнения, самый выдающийся из американских оружейников, он стал первопроходцем в целом ряде систем. В отличие от большинства коллег, бывших самоучками, Браунинг был профессиональным разработчиком вооружений и создавал не только собственно оружие, но и патроны и различные механизмы. The National Interest называет Браунинга «комбинацией Леонардо да Винчи, Бенджамина Франклина и Томаса Эдисона в оружейном мире».

Первую модель огнестрельного оружия Браунинг разработал в 13 лет, а всего получил 128 патентов. Среди разработок конструктора — знаменитые пистолеты M1911, Browning Hi-Power, пулеметы M1917 (с водяным охлаждением) и M1919 (с воздушным охлаждением), крупнокалиберный пулемет Browning M1921, автоматическая винтовка (или ручной пулемет) BAR. Также авторству Браунинга принадлежат патроны.25 ACP, .32 ACP, .45 ACP, .50 BMG и Browning Long. Многие из моделей служат и сегодня.

Хуго Шмайссер

Наиболее известное оружие, которое называют «шмайссером» — пистолет-пулемет MP-38/40, но к его разработке Хуго Шмайссер почти не имел отношения (его авторству принадлежит только магазин для этого оружия). Зато он создал один из первых в мире пистолетов-пулеметов MP-18 еще в конце Первой мировой войны. А затем стал первопроходцем в разработке штурмовых винтовок — автоматического оружия под промежуточный патрон, ныне наиболее популярного вида «стрелковки».



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Даже среди оружейных «экспертов» Хуго Шмайссера слишком часто ассоциируют с немецким пистолетом-пулеметом MP-38/40, но на самом деле Шмайссер управлял только заводом, на котором производился пистолет, разработанный Генрихом Фоллмером. Однако влияние Шмайссера на стрелковое оружие гораздо шире, поскольку он является истинным отцом как «пистолета-пулемета», так и «штурмовой винтовки».

Результатом его трудов в 1944 году стал известный «штурмгевер» — StG-44. Однако оружие появилось слишком поздно, чтобы значительно повлиять на ход Второй мировой. После войны Шмайссер был вывезен в СССР, где и работал некоторое время, что породило версию, будто именно он стал отцом автомата АК.

Джон Томпсон

Современные пистолеты-пулеметы во многом обязаны дизайну легендарного «Томми-гана», разработанного Джоном Томпсоном. Однако это не единственное изобретение оружейника — так, еще в начале XX века он руководил работами над винтовкой M1903 Springfield, основного стрелкового оружия солдат США того периода.



Автомат Thompson M21 с барабанным магазином. Именно такие и попали в СССР

В 1914 году Томпсон покинул армию и занялся разработками уже в инициативном порядке — а вернулся только в 1917 году, когда США вступили в Первую мировую. Вскоре он закончил свою «окопную метлу» — пистолет-пулемет под патрон .45. Армия заинтересовалась новым оружием, однако на войну оно не успело — так что первыми благодарными пользователями «томми-ганов» стали гангстеры эпохи «сухого закона». На фронтах мировой войны это оружие появилось только 20 лет спустя, в 1941 году.

Михаил Калашников

Калашников не создал первую штурмовую винтовку, однако сумел сделать оружие настолько простое, что в нем мог разобраться и ребенок. На 2004 год из 500 миллионов единиц стрелкового оружия в мире порядка 100 миллионов были автоматическим оружием конструкции Калашникова, три четверти из которого составляли копии автомата АК, именуемого зачастую АК-47.

История Калашникова удивительна еще и тем, что, в отличие от многих других изобретателей, изначально он не только не был оружейником, но и не имел инженерного образования — практически все знания он постигал самоучкой. Во время войны его призвали в Красную армию командиром танка, и после ранения он был направлен на Центральный научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения.



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Михаил Калашников разработал несколько образцов вооружения, однако сенсацией стал его автомат, получивший культовый статус во всем мире. Затем конструктор упрочил свою репутацию, создав великолепный ручной пулемет ПК, автоматы АКМ и АК-74.

В отличие от Джона Браунинга или Сэмюэля Кольта, пишет The National Interest, Михаил Калашников в первую очередь был мотивирован службой своей стране и не получал прямых прибылей от производства своего оружия.

Юджин Стоунер

В отличие от большинства оружейников из этого списка, американский конструктор Юджин Стоунер не дал своего имени ни одному оружию, сконструированному им — так что даже владельцы его «детищ» могут не знать, кто их создал. Тем не менее, вторая по популярности штурмовая винтовка в мире, Ar-15 (варианты которой известны как M-16 и M-4) разработана именно Стоунером.

Долгое время конструктор оставался непризнанным — его модели были слишком инновационны для своего времени и не принимались на вооружение. К примеру, винтовка Ar-10 проиграла конкурс весьма неудачной M-14, которая и пошла на вооружение армии США. Однако впоследствии Стоунер стал первым конструктором массового оружия под малоимпульсный патрон — им и стала М-16, впервые опробованная во Вьетнаме. Дебют оказался неудачным, но в итоге оружие получило вполне заслуженную популярность.

Помимо этой винтовки, Стоунер создал массу других моделей — например, инновационную Stoner 63 Weapons System, модульную систему, которую можно было перенастроить на стандартную автоматическую винтовку, легкий пулемет, средний пулемет, стационарную оружейную платформу с электромагнитным пуском.