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Известный астролог опубликовала пугающий прогноз на май
Источник материала: UDF
Василиса Володина
Василиса Володина представила майский прогноз на своей странице в Instagram. Она отметила, что этот текст писался до трагедии в Казани, но все равно не получился веселым. По словам астролога, жителей РФ ждет «так себе» месяц.
«Обстоятельства грозят щелкнуть по нашим стабильности и безопасности. Не настолько критично, чтобы кричать «Караул!» каждому лично, но чувствительно», — написала Володина.
Как отметила Володина, россиян ждут новости о миграции, трудовом законодательстве, обязательствах населения и долгах. Кроме того, в мае по-прежнему будет звучать тема медицины и пандемии, добавила эксперт. Главные изменения коснутся работающей части граждан, написала астролог.
«Основные события <...> будут вызывать массу внутренних глубинных страхов, создавать ощущение нехватки, недостачи, засасывающей дыры», — заключила Володина.
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Как отметила Василиса Володина, россиян ждут новости о миграции.
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