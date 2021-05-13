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Мозырский НПЗ уходит на ремонт

13.05.2021 13:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мозырский НПЗ уходит на ремонт
Фото: TUT.BY
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) все же решили провести в июне планово-предупредительные ремонты технологических установок. Работники предприятия уже ознакомлены с графиком выполнения капитального ремонта, пишет tut.by.

Система планово-предупредительных ремонтов — это комплекс организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном состоянии.

«Через неделю начинаются остановки на ремонт. Весь июнь мы стоим, а к концу месяца пуски и выход на мощность», — сказал информированный источник.


По словам другого собеседника, по сути завод будет стоять «дней десять». «Это ускоренный вариант ремонта», — сказал источник и допустил, что это делается на случай если на новополоцкий «Нафтан» нефти будет поступать мизер. При этом, по его словам, «заводы без проблем обеспечат топливом внутренний рынок, а вот что будет с экспортом неизвестно». «Конечно, многое зависит от загрузки. Если меньше 50%, то работа в убыток, больше потратится энергии на переработку», — считает источник.

Изначально ремонт на Мозырском НПЗ планировалось начать с 15 мая. Однако на фоне информации о возможной приостановке поставок российской нефти на новополоцкий «Нафтан» было решено ремонтные работы на мозырском заводе отложить.

27 апреля агентство Reuters сообщило, что в связи с возобновлением американских санкций в отношении «Нафтана» крупные российские нефтедобывающие компании заявили о своих опасениях по дальнейшим поставкам нефти. С 19 апреля этого года США заменили действующую лицензию 2G на 2H, согласно которой контрагентам любых из подпадающих под санкции девяти компаний концерна «Белнефтехим» рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня.

На минувшей неделе «Транснефть» заявила снижении поставок российской трубопроводной нефти в Беларуси в мае в 2,2 раза до 608 тысяч тонн. По неофициальным данным, в мае планируется отгрузить по нефтепроводу «Дружба» на «Нафтан» лишь 50 тысяч тонн российской нефти.

Белорусские власти на сокращение майских поставок отреагировали спокойно, хотя это вроде как грозит потерями десятков миллионов долларов в месяц.

— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, — сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Ему вторил и пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко:

— НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация «Транснефти» не противоречит заданиям так, как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок.

Источник tut.by в нефтяных кругах считает, что «спокойная реакция белорусского руководства, скорее всего, объясняется тем, что рассматривались варианты обхода санкций». Получить комментарий на «Нафтане» не удалось.

Концерн «Белнефтехим» де-факто курирует и Мозырский НПЗ. Но 42,55% акций завода принадлежат российской «Славнефти», 42,76% — Госкомимуществу Беларуси. Поэтому санкции обошли его стороной, он в принципе может работать без особой оглядки на ограничения.
 
 
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