Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

tut.by

«Через неделю начинаются остановки на ремонт. Весь июнь мы стоим, а к концу месяца пуски и выход на мощность», — сказал информированный источник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мозырский НПЗ уходит на ремонт А что будет делать «Нафтан»?

Система планово-предупредительных ремонтов — это комплекс организационных и технических мероприятий по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту технологического оборудования, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов и содержание их в работоспособном состоянии.По словам другого собеседника, по сути завод будет стоять «дней десять». «Это ускоренный вариант ремонта», — сказал источник и допустил, что это делается на случай если на новополоцкий «Нафтан» нефти будет поступать мизер. При этом, по его словам, «заводы без проблем обеспечат топливом внутренний рынок, а вот что будет с экспортом неизвестно». «Конечно, многое зависит от загрузки. Если меньше 50%, то работа в убыток, больше потратится энергии на переработку», — считает источник.Изначально ремонт на Мозырском НПЗ планировалось начать с 15 мая. Однако на фоне информации о возможной приостановке поставок российской нефти на новополоцкий «Нафтан» было решено ремонтные работы на мозырском заводе отложить.27 апреля агентство Reuters сообщило, что в связи с возобновлением американских санкций в отношении «Нафтана» крупные российские нефтедобывающие компании заявили о своих опасениях по дальнейшим поставкам нефти. С 19 апреля этого года США заменили действующую лицензию 2G на 2H, согласно которой контрагентам любых из подпадающих под санкции девяти компаний концерна «Белнефтехим» рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня.На минувшей неделе «Транснефть» заявила снижении поставок российской трубопроводной нефти в Беларуси в мае в 2,2 раза до 608 тысяч тонн. По неофициальным данным, в мае планируется отгрузить по нефтепроводу «Дружба» на «Нафтан» лишь 50 тысяч тонн российской нефти.Белорусские власти на сокращение майских поставок отреагировали спокойно, хотя это вроде как грозит потерями десятков миллионов долларов в месяц.— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, — сказал премьер-министр БеларусиЕму вторил и пресс-секретарь «Белнефтехима»— НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация «Транснефти» не противоречит заданиям так, как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок.Источник tut.by в нефтяных кругах считает, что «спокойная реакция белорусского руководства, скорее всего, объясняется тем, что рассматривались варианты обхода санкций». Получить комментарий на «Нафтане» не удалось.Концерн «Белнефтехим» де-факто курирует и Мозырский НПЗ. Но 42,55% акций завода принадлежат российской «Славнефти», 42,76% — Госкомимуществу Беларуси. Поэтому санкции обошли его стороной, он в принципе может работать без особой оглядки на ограничения.