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Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

Дни.ру

«Для этого, во-первых, надо иметь хорошую песню, которая попадает в сердца людей, – считает Колдун. – Во-вторых, иметь хорошего продюсера. Кто-то должен обязательно подтолкнуть! Когда у меня был Филипп Киркоров, был дан и определенный толчок, пинок, потому что без него все было бы не так. Ведь я сам по себе достаточно ленивый. А он помог мне и с песней, и с образом, и морально».

«У нас были терки, но мы недавно встречались, вспоминали о том, что было, что делали, – говорит Колдун. – Я благодарен ему до гробовой доски за все, что он сделал, чем помог мне».

«Сейчас морально не так страшно уже, – пояснил он. – Прежде все казалось очень поэтичным, но теперь понимаю, что «Евросонг» – вещь довольно прозаичная».

«Я точно знаю, что перед любым знаковым выступлением, где надо себя проявить и показать вокально, как, например, Евровидение, секс противопоказан, – пояснил Дмитрий. – После секса не берутся высокие ноты. Если ты все потратил в койке, то можешь на сцене дать «петуха».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Киркоров пнул отказавшегося от секса красавчика Колдуна Финал 65-го конкурса Евровидения состоится 22 мая.

Финал 65-го конкурса Евровидения состоится 22 мая. За победу будут бороться 20 отобранных в ходе двух полуфиналов, представитель Нидерландов — страны-хозяйки 65-го конкурса — и пять участников из стран-основательниц. Беларусь в этот раз в смотре европейской самодеятельности не участвует по политическим причинам.Но, который выступал на «Евросонге» в 2007-м и занял 6-е место, уверяет, что вполне мог бы снова поехать штурмовать этот конкурс.После того конкурса в Хельсинки дороги Колдуна и Киркорова разошлись. Говорили, что между ними кошка пробежала. Но сегодня все в прошлом.Певец заверил, что сегодня ему было бы проще штурмовать музыкальный Евроолимп.Раскрыл Колдун и интимные подробности подготовки к выходу на сцену.