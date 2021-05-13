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Барабанщика с маршей Алексея Санчука приговорили к 6 годам колонии
Источник материала: UDF
«Требуем разойтись» на одном из воскресных маршей в Минске / фото из социальных сетей
Алексея Санчукова обвиняли сразу по трем статьям УК: в организации, активном участим в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в обучении или иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках и в подготовке к участию в массовых беспорядках.
По версии обвинения, Алексей Санчук «под видом массовых мероприятий» в Минске «совершал действия, грубо нарушающие общественный порядок: перекрывал проезжую часть, оказывал явное неповиновение сотрудникам УВД, кричал лозунги, громко хлопал ладонями, размахивал бело-красным-белым флагом».
Кроме того, у барабанщика нашли пиротехнику, петарды и ряд других предметов. Это дало следствию основание полагать, что Алексей занимался еще и «обучением или иной подготовкой лиц для участия в массовых беспорядках».
Санчук признал себя виновным лишь в участии в маршах. По остальным статьям — вину не признал.
Алексея Санчука вместе с коллегами-музыкантами задержали в минувшем ноябре в Минске во время репетиции. На них составили протоколы за участие в несанкционированной акции и наказали арестом. Но после 15-суточного ареста Алексея Санчука на свободу так и не выпустили, он стал фигурантом еще и уголовного дела.
Правозащитники признали его политзаключенным.
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Он признал себя виновным лишь в участии в маршах. По остальным статьям — вину не признал.
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