Источник материала: UDF



«Требуем разойтись» на одном из воскресных маршей в Минске / фото из социальных сетей

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Барабанщика с маршей Алексея Санчука приговорили к 6 годам колонии Он признал себя виновным лишь в участии в маршах. По остальным статьям — вину не признал.

обвиняли сразу по трем статьям УК: в организации, активном участим в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в обучении или иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках и в подготовке к участию в массовых беспорядках.По версии обвинения, Алексей Санчук «под видом массовых мероприятий» в Минске «совершал действия, грубо нарушающие общественный порядок: перекрывал проезжую часть, оказывал явное неповиновение сотрудникам УВД, кричал лозунги, громко хлопал ладонями, размахивал бело-красным-белым флагом».Кроме того, у барабанщика нашли пиротехнику, петарды и ряд других предметов. Это дало следствию основание полагать, что Алексей занимался еще и «обучением или иной подготовкой лиц для участия в массовых беспорядках».Санчук признал себя виновным лишь в участии в маршах. По остальным статьям — вину не признал.Алексея Санчука вместе с коллегами-музыкантами задержали в минувшем ноябре в Минске во время репетиции. На них составили протоколы за участие в несанкционированной акции и наказали арестом. Но после 15-суточного ареста Алексея Санчука на свободу так и не выпустили, он стал фигурантом еще и уголовного дела.Правозащитники признали его политзаключенным.