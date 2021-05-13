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На восстановление будславского костела собрали около 170 тысяч рублей

13.05.2021 13:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За двое суток на восстановление пострадавшего от пожара Национального санктуария Матери Божьей Будславской (костел Успения Пресвятой Девы Марии) собрано около 170 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал «Восстановим Будслав вместе!».

На восстановление будславского костела собрали около 170 тысяч рублей

Телеграм-канал был создан накануне для координации волонтеров, желающих помочь в преодолении последствий пожара.

«Искренне благодарим всех, кто хоть каким-то образом стремится помочь в восстановлении нашей святыни. На данный момент собрано около 170.000 рублей. Благодарим всех жертвователей!» — говорится в последнем сообщении на канале.

Ранее телеграм-канал сообщил, что 12 мая было получено разрешение на разбор остатков крыши костела. В тот же день там начали работать альпинисты, основные работы запланированы на 14 и 15 мая.

К 13 мая внутри костела разобрали обгоревшие части, убрали угли, для просушки подняли на подставки алтари и деревянные лавки, приняли меры для просушки органа. Также начали разбирать «завалы на крыше».

Как сообщалось, 11 мая в будславском костеле произошел пожар, из-за которого обрушилась крыша. Икону Матери Божьей Будславской, святые дары и другое имущество успели вынести.

 
 
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За двое суток на восстановление пострадавшего от пожара Национального санктуария Матери Божьей Будславской (костел Успения Пресвятой Девы Марии) собрано около 170...
 
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