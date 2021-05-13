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Сколько белорусских сигарет конфисковали на границе с ЕС в 2021. Одной картинкой

13.05.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новости о конфискации очередной контрабандной партии белорусских сигарет в этом году появляются с завидной регулярностью.



Инфографика: Myfin.by


В мае на границе с Польшей была задержана рекордная партия на $10 млн. Myfin.by собрал все данные из открытых источников о задержании сигаретной контрабанды и показывает максимально наглядно, как часто это происходило в 2021-м году.

Стоит отметить, что этот год стал беспрецедентно богат на подобные новости. Одна только рекордная партия в $10 млн в два раза больше, чем объем сигарет, задержанных за пять месяцев прошлого года. Если судить по открытым публикациям. Всего мы нашли 17 сообщений о пресечении контрабанды со стороны ЕС за январь-май 2021-го на общую сумму в $37,8 млн. Вот, как это выглядит в помесячной динамике:

Пик конфискаций пришелся на май. При этом месяц далеко не закончился, а значит можно ждать и новые поступления. За те же пять месяцев 2020-го года мы обнаружили сообщения о конфискации контрабанды на сумму чуть более $5 млн.
 
 
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Новости о конфискации очередной контрабандной партии белорусских сигарет в этом году появляются с завидной регулярностью.
 
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