Сколько белорусских сигарет конфисковали на границе с ЕС в 2021. Одной картинкой









Инфографика: Myfin.by









В мае на границе с Польшей была задержана рекордная партия на $10 млн. Myfin.by собрал все данные из открытых источников о задержании сигаретной контрабанды и показывает максимально наглядно, как часто это происходило в 2021-м году.





Стоит отметить, что этот год стал беспрецедентно богат на подобные новости. Одна только рекордная партия в $10 млн в два раза больше, чем объем сигарет, задержанных за пять месяцев прошлого года. Если судить по открытым публикациям. Всего мы нашли 17 сообщений о пресечении контрабанды со стороны ЕС за январь-май 2021-го на общую сумму в $37,8 млн. Вот, как это выглядит в помесячной динамике:





Пик конфискаций пришелся на май. При этом месяц далеко не закончился, а значит можно ждать и новые поступления. За те же пять месяцев 2020-го года мы обнаружили сообщения о конфискации контрабанды на сумму чуть более $5 млн.







