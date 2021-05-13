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Слезы на глазах: грустное селфи Кристины Асмус взволновало поклонников
13.05.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новый снимок в Instagram российской актрисы Кристины Асмус взволновал подписчиков: многие волнуются, все ли в порядке в жизни экс-супруги шоумена Гарика Харламова.
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На селфи, опубликованном в Instagram актриса сидит в своем автомобиле и выдыхает после очередных съемок. При этом звезда выглядит очень грустной и усталой.
"Наверное вам стоит отдохнуть"; "Да у вас же слезы на глазах"; "Глаза грустные"; "Совсем не бережет себя"; "Кристине нужна новая любовь", – прокомментировали в сети.
Напомним, что недавно в сети обсуждали неловкий момент на празднике Асмус:
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Фолловеры в соцсетях волнуются за моральное состояние экс-супруги Гарика Харламова: актриса много работает и не успевает строить личную жизнь.
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