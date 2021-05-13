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Слезы на глазах: грустное селфи Кристины Асмус взволновало поклонников

13.05.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Новый снимок в Instagram российской актрисы Кристины Асмус взволновал подписчиков: многие волнуются, все ли в порядке в жизни экс-супруги шоумена Гарика Харламова.

После развода с Харламовым 33-летняя Асмус с головой ушла в работу и воспитание дочки Насти. Несмотря на достаточно плотный график, актриса старается находить время на общение с фолловерами в Instagram, публикуя новые снимки и видео из своих будней. Новая публикация Асмус заставила поклонников переживать: несмотря на привычную концепцию снимка, фолловеры смогли разглядеть явные изменения в настроении актрисы.

На селфи, опубликованном в Instagram актриса сидит в своем автомобиле и выдыхает после очередных съемок. При этом звезда выглядит очень грустной и усталой.

"Наверное вам стоит отдохнуть"; "Да у вас же слезы на глазах"; "Глаза грустные"; "Совсем не бережет себя"; "Кристине нужна новая любовь", – прокомментировали в сети.

Напомним, что недавно в сети обсуждали неловкий момент на празднике Асмус: звезда опозорилась на собственном дне рождения.

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Фолловеры в соцсетях волнуются за моральное состояние экс-супруги Гарика Харламова: актриса много работает и не успевает строить личную жизнь.
 
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