Адвакат Кацярыны Барысевіч і «дыджэяў перамен» зьехаў ва Ўкраіну

Источник материала: Свабода

Адвакат Міхаіл Баднарчук у канцы красавіка напісаў заяву з просьбай выключыць яго зь Менскай гарадзкой калегіі адвакатаў і зьехаў у Кіеў, паведаміла « Наша Ніва ».

«Я вырашыў паставіць на паўзу адвакацкую дзейнасьць, бо ёй ужо немагчыма займацца так, як я рабіў гэта раней.

Па-першае, майго адвакацкага бюро, дзе я працаваў, ужо фактычна няма: адзін партнэр пазбаўлены ліцэнзіі, у другога пэўныя асабістыя праблемы.

Па-другое, на момант майго сыходу ўжо было зразумела, што будуць прынятыя зьмены ў Закон аб адвакатуры і адвакацкай дзейнасьці, згодна зь якім можна будзе працаваць толькі ў рамках юрыдычных кансультацый і пад яшчэ большым кантролем (а фактычна — кіраваньнем) Мінʼюсту, што мяне не задавальняе», — сказаў адвакат.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);