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По пунктам. Что Тихановская обсудила с президентом Греции

13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский политик во время рабочего визита в Афины встретилась с Катериной Сакелларопулу.

По пунктам. Что Тихановская обсудила с президентом Греции

Сообщается, что президент Греции приняла Светлану Тихановскую в своем дворце в Афинах и выразила поддержку белорусскому народу.

Пресс-служба народного лидера кратко перечисляет итоги встречи.

– Тихановская поблагодарила Грецию за то, что ее посол не вручил верительные грамоты Лукашенко.

– Рассказала о беззаконии и эскалации репрессий в стране, судах по делам Николая Статкевича, Павла Северинца, Сергея Тихановского, журналистов и студентов.

– Сообщила про нечеловеческие условия содержания в тюрьмах и предложила Греции принять на реабилитацию репрессированных и семьи политзаключенных.

– Призвала поддержать рабочих и стачкомы, а также помочь студентам и спортсменам, которые оказались под давлением режима и не могут продолжать свою деятельность в Беларуси.

– Обсудила с Сакелларопулу действия ЕС, четвертый пакет санкций и Всеобъемлющий план помощи ЕС для Беларуси.

Кроме того, Светлана Тихановская призвала жителей Греции поддержать белорусов 29 мая, в глобальный день солидарности с Беларусью – годовщину с момента задержания Сергея Тихановского.

Рабочий визит белорусского политика в Греции завершится 14 мая.

 
 
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Белорусский политик во время рабочего визита в Афины встретилась с Катериной Сакелларопулу.
 
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