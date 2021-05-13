Про Памелу Андерсон снимают сериал — модель назвала его дешевой поделкой

Источник материала: Onliner

Платформа Hulu готовит мини-сериал про американскую фотомодель и актрису Памелу Андерсон. Звезда назвала проект «Пэм и Томми» дешевой поделкой и возмутилась, что ее играет неизвестная актриса Лили Джейс. Памела пообещала не смотреть сериал, пишет Daily Mail.

Главные роли в «Пэм и Томми» исполнили Себастиан Стэн и Лили Джеймс. Хоть Памела их и не знает, но общественность уже отметила невероятное сходство актеров с Андерсон и ее бывшим мужем Томми Ли.



Оригинал и копия. Действительно похожи.

Сериал базируется на истории бурного брака Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли в 1995—1998 годах. Наверняка в центре внимания окажется скандал с распространением секс-видео пары.