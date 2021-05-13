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Подписка на суперцены — уже в Каталоге Onliner

13.05.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы добавили в Каталог Onliner подписку на суперцены. Это значит, что теперь вы сможете получать уведомления, когда цена на желаемый товар снизится. Для того чтобы подписаться на суперцену, поставьте галочку рядом с ценой на странице товара, и мы просигнализируем на почту и в мобильном приложении Каталога, как только появится более выгодное предложение.

Подписка на суперцены — уже в Каталоге Onliner

Авторизуйтесь в профиле Onliner и отмечайте сколько угодно интересующих товаров. Мы запомним и поможем не пропустить скидку. Уведомление вы получите на почту, указанную в профиле. Если она неактуальна, измените адрес на странице https://profile.onliner.by/personal. А еще быстрее вы узнаете о снижении цены с помощью смартфона, для этого пользуйтесь приложением Каталог Onliner на iOS или Android.

Подписка на снижение цены работает в связке с нашим механизмом отслеживания выгодных предложений «Суперцена», который отмечает объективное снижение цены на товар за последние 30 дней огоньком. Выгода по суперцене в Каталоге может достигать 70%. А все товары по суперценам вы всегда найдете на странице https://catalog.onliner.by/superprice.

Функция подписки на суперцены уже запущена в веб-версии Каталога и появится в наших приложениях в следующем обновлении.

Покупайте кофе выгодно в Каталоге Onliner


Кофе Lavazza Qualita Oro в зернах 1000 г
10 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
42,00 р.
8 предложений
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54,50 р.
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Мы добавили в Каталог Onliner подписку на суперцены. Это значит, что теперь вы сможете получать уведомления, когда цена на желаемый товар снизится. Для того чтобы...
 
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