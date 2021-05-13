Подписка на суперцены — уже в Каталоге Onliner

Источник материала: Onliner

Мы добавили в Каталог Onliner подписку на суперцены. Это значит, что теперь вы сможете получать уведомления, когда цена на желаемый товар снизится. Для того чтобы подписаться на суперцену, поставьте галочку рядом с ценой на странице товара, и мы просигнализируем на почту и в мобильном приложении Каталога, как только появится более выгодное предложение.





Авторизуйтесь в профиле Onliner и отмечайте сколько угодно интересующих товаров. Мы запомним и поможем не пропустить скидку. Уведомление вы получите на почту, указанную в профиле. Если она неактуальна, измените адрес на странице https://profile.onliner.by/personal . А еще быстрее вы узнаете о снижении цены с помощью смартфона, для этого пользуйтесь приложением Каталог Onliner на iOS или Android .

Подписка на снижение цены работает в связке с нашим механизмом отслеживания выгодных предложений «Суперцена», который отмечает объективное снижение цены на товар за последние 30 дней огоньком. Выгода по суперцене в Каталоге может достигать 70%. А все товары по суперценам вы всегда найдете на странице https://catalog.onliner.by/superprice .

Функция подписки на суперцены уже запущена в веб-версии Каталога и появится в наших приложениях в следующем обновлении.