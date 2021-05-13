Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула за две недели до матча

Источник материала: Tut.by

УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Порту, сообщает официальный сайт союза.



Reuters

Причиной переноса матча за две недели до игры стало включение Турции в список стран «красной зоны» в Великобритании из-за ситуации с распространением COVID-19.

Все это делало крайне затруднительным путешествия в Турции для британцев. Учитывая тот факт, что в финале играют «Челси» и «Манчестер Сити», УЕФА решил искать новое место встречи.

Изначально планировалось провести матч в Англии, но из-за невозможности организовать там матч, местом проведения был выбран Порту.

Игра пройдет 29 мая.