ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула за две недели до матча

13.05.2021 13:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Порту, сообщает официальный сайт союза.


Reuters

Причиной переноса матча за две недели до игры стало включение Турции в список стран «красной зоны» в Великобритании из-за ситуации с распространением COVID-19.

Все это делало крайне затруднительным путешествия в Турции для британцев. Учитывая тот факт, что в финале играют «Челси» и «Манчестер Сити», УЕФА решил искать новое место встречи.

Изначально планировалось провести матч в Англии, но из-за невозможности организовать там матч, местом проведения был выбран Порту.

Игра пройдет 29 мая.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула в Порту, сообщает официальный сайт союза.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўская сустрэлася з прэзыдэнткай Грэцыі і папрасіла прыняць на рэабілітацыю рэпрэсаваных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by