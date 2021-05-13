|
Ученые рассказали, какое ожирение считается метаболически здоровым
Источник материала: Tut.by
Немецкие ученые описали, каким образом выглядит «метаболически здоровое ожирение», которое не приводит к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в
Как поясняет
У некоторых людей с диагностированным ожирением отмечают здоровый метаболизм, а значит, оно не привело бы к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Группа немецких ученых попыталась уточнить описание «метаболически здорового ожирения». Для этого они использовали данные более 380 тысяч человек из Национального исследования здоровья и питания (NHANES) и Британского биобанка, сопоставив данные о массе тела волонтеров и состоянии их здоровья.
Они сформировали следующие критерии:
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкие ученые описали, каким образом выглядит «метаболически здоровое ожирение», которое не приводит к увеличению риска развития сердечно-сосудистых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)