Ученые рассказали, какое ожирение считается метаболически здоровым

Источник материала: Tut.by

Немецкие ученые описали, каким образом выглядит «метаболически здоровое ожирение», которое не приводит к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в JAMA Network Open .



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Как поясняет American Council on Science and Health , диагностическим критерием ожирения считается ИМТ (индекс массы тела) выше 30.

ИМТ высчитывается так: массу тела (в кг) делят на квадрат роста (в м).

У некоторых людей с диагностированным ожирением отмечают здоровый метаболизм, а значит, оно не привело бы к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Группа немецких ученых попыталась уточнить описание «метаболически здорового ожирения». Для этого они использовали данные более 380 тысяч человек из Национального исследования здоровья и питания (NHANES) и Британского биобанка, сопоставив данные о массе тела волонтеров и состоянии их здоровья.

Они сформировали следующие критерии:

систолическое артериальное давление — 130 мм. рт. ст. или меньше без приема лекарств,

отношение талии к бедрам — 1,03 или менее для мужчин и 0,95 или менее для женщин,

нет диабета 2-го типа.