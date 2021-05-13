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Ученые рассказали, какое ожирение считается метаболически здоровым

13.05.2021 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкие ученые описали, каким образом выглядит «метаболически здоровое ожирение», которое не приводит к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.


Фото: pixabay.com

Как поясняет American Council on Science and Health, диагностическим критерием ожирения считается ИМТ (индекс массы тела) выше 30.

ИМТ высчитывается так: массу тела (в кг) делят на квадрат роста (в м).

У некоторых людей с диагностированным ожирением отмечают здоровый метаболизм, а значит, оно не привело бы к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Группа немецких ученых попыталась уточнить описание «метаболически здорового ожирения». Для этого они использовали данные более 380 тысяч человек из Национального исследования здоровья и питания (NHANES) и Британского биобанка, сопоставив данные о массе тела волонтеров и состоянии их здоровья.

Они сформировали следующие критерии:

  • систолическое артериальное давление — 130 мм. рт. ст. или меньше без приема лекарств,
  • отношение талии к бедрам — 1,03 или менее для мужчин и 0,95 или менее для женщин,
  • нет диабета 2-го типа.

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Немецкие ученые описали, каким образом выглядит «метаболически здоровое ожирение», которое не приводит к увеличению риска развития сердечно-сосудистых...
 
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