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Парень заказал через Instagram кроссовки - а когда получил, очень расстроился. Эксперты подтвердили: переплатил
Источник материала: Tut.by
Житель Бобруйска заказал себе через Instagram кроссовки — и перечислил на указанную продавцом карту 230 рублей. Но, получив заказ, оказался крайне разочарован. Позже эксперты
Забрав посылку на почте, бобруйчанин увидел, что кроссовки отличаются от заказанных и по цвету, и по материалу, да и по размеру не подходят.
Он пошел в милицию. Там назначили товароведческую экспертизу — для установления стоимости кроссовок, которые получил заказчик. Оказалось, что стоимость кроссовок на дату оплаты составляла 121 рубль, тогда как мужчине они обошлись (с учетом пересылки) в два раза дороже.
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Парень заказал через Instagram кроссовки - а когда получил, очень расстроился. Эксперты подтвердили: переплатил
Бобруйчанин пошел в милицию.
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