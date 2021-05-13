Парень заказал через Instagram кроссовки - а когда получил, очень расстроился. Эксперты подтвердили: переплатил

Источник материала: Tut.by

Житель Бобруйска заказал себе через Instagram кроссовки — и перечислил на указанную продавцом карту 230 рублей. Но, получив заказ, оказался крайне разочарован. Позже эксперты установили , что за эти кроссовки он переплатил вдвое.

Забрав посылку на почте, бобруйчанин увидел, что кроссовки отличаются от заказанных и по цвету, и по материалу, да и по размеру не подходят.

Он пошел в милицию. Там назначили товароведческую экспертизу — для установления стоимости кроссовок, которые получил заказчик. Оказалось, что стоимость кроссовок на дату оплаты составляла 121 рубль, тогда как мужчине они обошлись (с учетом пересылки) в два раза дороже.