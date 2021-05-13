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Парень заказал через Instagram кроссовки - а когда получил, очень расстроился. Эксперты подтвердили: переплатил

13.05.2021 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Бобруйска заказал себе через Instagram кроссовки — и перечислил на указанную продавцом карту 230 рублей. Но, получив заказ, оказался крайне разочарован. Позже эксперты установили, что за эти кроссовки он переплатил вдвое.

Забрав посылку на почте, бобруйчанин увидел, что кроссовки отличаются от заказанных и по цвету, и по материалу, да и по размеру не подходят.

Он пошел в милицию. Там назначили товароведческую экспертизу — для установления стоимости кроссовок, которые получил заказчик. Оказалось, что стоимость кроссовок на дату оплаты составляла 121 рубль, тогда как мужчине они обошлись (с учетом пересылки) в два раза дороже.

 
 
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