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ФСЗН поименно назвал ипэшников и предприятия, которые не внесли взносы
Источник материала: Навiны
В открытом доступе представлены списки белорусских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые имеют долги по уплате обязательных страховых взносов.
Фонд социальной защиты населения
Эти организации и ИП не смогли своевременно внести платежи в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
При этом все субъекты хозяйствования ведут деятельность и не находятся в стадии ликвидации (банкротства).
В списках должников по Брестской области значатся 113 организаций и ипэшников, Витебской — 123, Гомельской — 30, Гродненской — 32, Минской — 219, Могилевской — 112 субъектов хозяйствования. В Минске насчитывается 141 должник.
Как и
Это в том числе строительные тресты, монтажные управления, механизированные колонны, райагросервисы, льнозаводы, комбинаты стройматериалов, бытового обслуживания и пищевой продукции, рыбхозы, масложировые комбинаты и крахмальные заводы.
При этом в списках должников по Минску также представительства литовских и российских компаний в Беларуси.
ФСЗН регулярно делает отметки о погашении задолженности. Некоторые должники уже возместили долги, а также внесли пени и уплатили штрафы.
Общая сумма просроченной задолженности по платежам в бюджет ФСЗН на 1 апреля превысила 13 миллионов рублей.
Специалисты фонда отмечают динамику снижения задолженности.
Так, общий долг плательщиков обязательных страховых взносов на 1 апреля 2020 года составлял 21 миллион рублей, на 1 апреля 2019 года — 23 миллиона, на 1 апреля 2018 года — 29 миллионов рублей.
Между тем в Беларуси будет введена уголовная ответственность за уклонение от уплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет ФСЗН,
Такую норму содержит проект закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». 7 мая Палата представителей приняла этот законопроект в первом чтении.
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