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Белорусы приносят цветы и игрушки к посольству России в Минске

13.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Второй день в память о погибших в Казани к посольству России в Минске приходят белорусы. Люди приносят цветы, игрушки и зажигают лампады. Выразить свои соболезнования приходят целыми семьями. Особые эмоции трагедия вызвала у детей.

«Это очень страшная ситуация. Нельзя быть такими жестокими. И даже если тебе человек сделал плохо, надо его понять и простить, а не убивать», – говорит школьница Александра Ганчар.

«Это ужасно, это большая трагедия, погибли мои ровесники. Я сама учусь в 10 классе. Невозможно представить, что в наше время такое все еще есть», – сказала школьница Мария Ангеловская.

«Я учитель английского языка одной из минских школ. Пришла с учениками 5-го класса. Это трагедия не только для России, но и в целом для всего мира. И мы хотим выразить свою скорбь», – отметила Анна Митько.

«В посольство поступает очень много звонков, приходят письма на электронную почту. Все это внимательно обрабатывается, принимается», – заявил пресс-секретарь посольства Российской Федерации в Беларуси Алексей Москалев.

Накануне президент Беларуси направил соболезнования родным и близким погибших и жителям Татарстана.



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Теги: Минск
 
 
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Выразить свои соболезнования приходят целыми семьями. Особые эмоции трагедия вызвала у детей.
 
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