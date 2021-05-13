ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вести от политзаключенных: Усилили давление, лишили газет, отказали в свидании

13.05.2021 14:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Брат политзаключенной гражданки Швейцарии Натальи Херше, которую осудили в Беларуси и отправили отбывать наказание в гомельскую колонию, рассказал об усилении давления.



Как сообщает Белсат, ранее Херше разрешили свидание с братом Геннадием Касьяном, а теперь отказали. Еще на нее усилилось давление в колонии, об этом она пишет в письмах, по словам брата.

— Последнее письмо Натальи — от Пасхи. Сильно прессуют. Лишили уже выписанных «Новага часу» и «Рэгіянальнай газеты», а также долгосрочного со мной свидания на 8-9 мая. Посол Швейцарии намерен сразу же посетить, как получит разрешение, — рассказал Геннадий.

Он подавал жалобу в администрацию гомельской исправительной колонии, на днях получил ответ. В нем говорится, что положения правил внутреннего распорядка исправительных учреждений не ограничивают вид и характер литературы, которую осужденные могут читать. Запрещены только издания, пропагандирующие войну, разжигание расовой, национальной и религиозной вражды или розни, насилие или жестокость, подписка на них. Также подписать осужденных на какие-либо издания не могут родственники.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брат политзаключенной гражданки Швейцарии Натальи Херше, которую осудили в Беларуси и отправили отбывать наказание в гомельскую колонию, рассказал об усилении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Про Памелу Андерсон снимают сериал — модель назвала его дешевой поделкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by