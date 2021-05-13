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Cказка закончилась? Соболенко проиграла в третьем круге теннисного турнира в Риме

13.05.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не смогла преодолеть третий круг теннисного турнира в Риме с призовым фондом почти 1,6 млн евро.




Сильнейшая белорусская теннисистка уступила 35-й ракетке планеты американке Кори Гауфф в двух сетах – 5:7, 3:6.

Американке понадобилось для победы полтора часа.

Соболенко 4 раза подала навылет (у американки один эйс) и допустила 2 двойные ошибки (у соперницы ни одной). Из 5 имевшихся брейков белоруска смогла реализовать только один. Гауфф имела 8 брейк-пойнтов и трижды сумела взять подачу соперницы.
 
 
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Четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не смогла преодолеть третий круг теннисного турнира в Риме с призовым фондом почти 1,6 млн евро.
 
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