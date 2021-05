«Чытаюць усёй камэрай Караткевіча». Як справы ў Аляксандра Фядуты

Источник материала: Свабода

Афіцыйна пра затрыманьне Аляксандра Фядуты стала вядома 13 красавіка, калі КДБ Беларусі заявіў, што ён зьмешчаны ў «Амэрыканку». Фядуту абвінавачваюць у змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады. Разам зь ім у гэтай жа справе праходзяць кіраўнік БНФ Рыгор Кастусёў, юрыст Юрась Зянковіч і шэраг іншых асобаў.

Жонка Аляксандра Фядуты Марына Шыбко расказала Свабодзе, як справы ў мужа пасьля месяца за кратамі.

«Інфармацыі няшмат, папраўдзе, — кажа Марына. — Ён жа ведае, што можна напісаць, а што не (Аляксандар Фядута ўжо бываў у зьняволеньні ў СІЗА КДБ зімой 2010/2011 гадоў, тады ён правёў у „Амэрыканцы“ больш за тры месяцы, асноўную частку часу ў камэры-адзіночцы. — РС). А лісты і так не прыходзяць. Яму шмат хто піша, а лістоў ён толькі некалькі атрымаў. Будзем спадзявацца, нешта зьменіцца. Ён ужо месяц, як за кратамі ўсё ж».

Марына расказвае, што літаральна на днях атрымала ад мужа ліст. Часткова апублікавала яго ў фэйсбуку, для сябе пакінула толькі асабістае.

