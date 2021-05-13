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Грозы и ветер: синоптики объявили на пятницу желтый уровень опасности
13.05.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая – Sputnik. Грозы ожидаются местами по стране днем 14 мая, возможно усиление ветра порывами до 15-18 м/с, об этом рассказали в Белгидрометцентре.
В связи с неблагоприятными погодными условиям в стране на завтра объявлен желтый уровень опасности.
В целом 14 мая территория республики будет в зоне фронтальных разделов, которые смещаются с Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода.
На большей части страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах - порывистый.
Ночью термометры покажут +5°С.. +12°С, днем – от +15°С до +22°С.
Погода принципиально не изменится и в субботу, которая, напомним, будет рабочей из-за переноса на 10 мая. Дожди ожидаются и ночью – местами, и днем. В дневное время также возможны грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью будет +7°С.. +12°С, днем +14°С..+21 °С.
Вероятность дождей будет меньше в воскресенье – по предварительным прогнозам, в единственный выходной может местами показаться солнце. Температура останется в пределах предыдущих дней - в ночное время до +12°С, днем – около +20°С.
Ранее в Гидромете
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В последние дни в Беларуси был солнечно, а среднесуточная температура была выше климатической нормы, однако в ближайшие дни будет достаточно сыро.
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