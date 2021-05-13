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Грозы и ветер: синоптики объявили на пятницу желтый уровень опасности

13.05.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Грозы ожидаются местами по стране днем 14 мая, возможно усиление ветра порывами до 15-18 м/с, об этом рассказали в Белгидрометцентре.

В связи с неблагоприятными погодными условиям в стране на завтра объявлен желтый уровень опасности.

В целом 14 мая территория республики будет в зоне фронтальных разделов, которые смещаются с Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода.

На большей части страны пройдут кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах - порывистый.

© Pixabay
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Ночью термометры покажут +5°С.. +12°С, днем – от +15°С до +22°С.

Погода принципиально не изменится и в субботу, которая, напомним, будет рабочей из-за переноса на 10 мая. Дожди ожидаются и ночью – местами, и днем. В дневное время также возможны грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью будет +7°С.. +12°С, днем +14°С..+21 °С.

Вероятность дождей будет меньше в воскресенье – по предварительным прогнозам, в единственный выходной может местами показаться солнце. Температура останется в пределах предыдущих дней - в ночное время до +12°С, днем – около +20°С.

Ранее в Гидромете сообщали, что весна текущего года в Беларуси может войти в число самых холодных за всю историю наблюдений, хотя глобальные рекорды не побиты. Напомним, что теплая и по-настоящему весенняя солнечная погода пришла в страну совсем недавно, и в начале недели среднесуточная температура превысила климатическую норму. 

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Теги: Минск
 
 
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В последние дни в Беларуси был солнечно, а среднесуточная температура была выше климатической нормы, однако в ближайшие дни будет достаточно сыро.
 
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