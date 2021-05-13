Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение

Источник материала: Салiдарнасць

Члену Координационного совета и штаба Бабарико Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение. Об этом TUT.BY сообщили в штабе Виктора Бабарико.

Марию Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 (призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (создание экстремистского формирования и руководство им).

Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

На странице Марии Колесниковой в Facebook накануне появилась выдержка из ее письма, где она говорит, что не жалеет о принятом год назад решении присоединиться к команде Виктора Бабарико, который именно 12 мая объявил, что идет в президенты.





Фото Игоря Мелешко

— Год назад я приняла самое важное решение в моей жизни. Понимая все риски и высокую вероятность, что я окажусь там, где я сейчас — я с радостью стала частью команды Виктора Дмитриевича. Ни на секунду не жалею о своем решении и сейчас.

Этот год оказался самым сложным и самым счастливым в моей жизни. Понимаю, как странно это звучит от человека из тюрьмы. Но обрела я намного больше, чем потеряла: уникальный опыт, драйв невероятный, массу новых знаний и умений (например, раньше я никогда не вела стримы, не писала 170 писем в месяц, не бегала каждый день и не читала так много хороших книг). Я обрела внутреннюю свободу и счастье оставаться собой в любой ситуации.

Но самое главное чудо — это невероятные беларусы — Ваша поддержка и любовь придают колоссальную силу! Я благодарна Виктору Дмитриевичу, Эдику [Бабарико], Максиму [Знаку], Илье [Салею] и всей команде — вы стали мне, как семья, и я счастлива пройти этот путь вместе! Огромное спасибо за этот год моей сестре, папе, родным и близким за поддержку и стойкость и безмерную любовь, которая и есть моя защита! Вас очень люблю и обожаю! — написала Колесникова.

Напомним, на днях стало известно, еще одному члену президиума Координационного совета и адвокату Колесниковой Максиму Знаку предъявили окончательное обвинение. Знака обвиняют по тем же трем статьям.