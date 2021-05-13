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Караник перечислил, что было сделано «именно под этим флагом» – красно-зеленым
13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Слова главы Гродненщины прозвучали в эфире БТ.
– Именно под этим флагом мы объединили страну. Именно под этим флагом освободили о немецко-фашистских захватчиков. Именно под этим флагом мы взяли Берлин. И в 90-х годам именно под этим флагом мы преодолели тот развал, который был, – заявил экс-министр здравоохранения.
Отметим, красно-зеленый флаг был официально утвержден в 1951 году.
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Слова главы Гродненщины прозвучали в эфире БТ.
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