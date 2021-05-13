Иосуб: «Аргументов хранить валюту в банке при нынешних ставках не вижу вообще»

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусы забрали из банков 44% валютных вкладов.

Непрерывный отток срочных депозитов физлиц идет уже 15 месяцев, сообщают banki24.by .





— Люди сокращают валютные вклады по двум основным причинам. Первая — общее снижение доверия к банковской системе из-за политических событий. Вторая — довольно низкие ставки по валютным вкладам, — перечислил причины в экспресс-комментарии «Салідарнасці» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Ставки порядка 1-2%, по которым на тысяче долларов за год можно заработать только 20, — это была целенаправленная политика Нацбанка сделать валютные вклады менее привлекательными, чем рублевые.

— Какие есть аргументы за то, чтобы продолжать хранить валюту в банке?

— Для людей с обычными доходами аргументов хранить валюту в банке при нынешних ставках я не вижу вообще. И, вероятнее всего, в ближайшие полгода, если ситуация со ставками по валютным вкладам кардинально не изменится, то тенденция оттока валютных вкладов из банков продолжится.

— А могут банки при каких-то обстоятельствах перестать отдавать валютные вклады?

— Для этого у них должна закончиться вся валюта, также у государства должны закончиться золотовалютные резервы (ЗВР). Сейчас вклады в банках гарантированы государством. Это означает, что если у банка нет денег — их отдаст государство. Но если и у государства закончится валюта, то деньги не отдаст никто.

Пока у нас ЗВР около 7 млрд долларов, и есть различные поводы, по которым они могут расти или снижаться. Как будут их расходовать, неизвестно.

—То есть, тем, кто хочет оставить валюту в банках, нужно следить за ЗВР?

— Вообще тем, кто хранит деньги в банках, нужно следить и за ЗВР, и за тем, что происходит с нашим внешним долгом, и за ситуацией в экономике в целом.

Потому что, на самом деле, перестать выдавать деньги по вкладам могут не именно в тот момент, когда они вообще закончатся, а когда начнется устойчивая динамика, в результате которой будет просматриваться угроза резкого снижения ЗВР, например, когда растратят три четверти или половину.

Тогда, согласно новому Закону о валютном регулировании, ограничения на валютном рынке могут быть введены в случае экономического форс-мажора. А эти ограничения подразумевают в том числе и возврат валютных депозитов.

При этом эксперт не прогнозирует скачка курса валют до тех пор, пока значительно не увеличится рублевая денежная масса.

— Почему не запускают печатный станок? Потому что страшно. Все понимают, что включение печатного станка — это гарантированный взлет инфляции даже с нынешнего высокого уровня и гарантированная девальвация белорусского рубля.

Это самый крайний метод с негативными последствиями. Но так считают не все. Скажем, директора госпредприятий или отраслевые министры, которые надеются напечатанными деньгами решить свои проблемы, в этом заинтересованы. Экономисты говорят, что нельзя «включать станок», потому что всем будет хуже. А госпредприятия и часть правительства лоббируют «давайте, включим и спасем экономику».

Эта дискуссия, которая шла годами, в последний год вошла в острую фазу, и сейчас у сторонников печатного станка прибавилось аргументов. Но станок все еще не запущен, — констатирует специалист.