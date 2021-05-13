|
Apple уволила сотрудника за женоненавистничество
Источник материала: Onliner
Apple распрощалась с новым продуктовым менеджером по имени Антонио Гарсиа Мартинес после петиции его коллег из «яблочной» корпорации,
В частности, Мартинес написал: «Большинство женщин в Заливе [территория вокруг залива Сан-Франциско] мягкие и слабые, жалкие и наивные». Подобное заявление вызвало негодование сотрудников Apple: они создали петицию с требованием провести расследование в отношении Мартинеса — под ней подписались более двух тысяч человек. Люди обратили внимание, что заявления нового продукт-менеджера противоречат «приверженности Apple к инклюзивности и многообразию».
Вскоре после возникновения петиции аккаунт Мартинеса в Slack оказался деактивирован. Команду, в которой работал сотрудник, вызвали на внеплановое собрание, где объявили об увольнении Мартинеса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)