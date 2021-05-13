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Apple уволила сотрудника за женоненавистничество

13.05.2021 14:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple распрощалась с новым продуктовым менеджером по имени Антонио Гарсиа Мартинес после петиции его коллег из «яблочной» корпорации, сообщает ресурс The Verge. Сотрудников компании возмутила автобиографическая книга Мартинеса, в которой он озвучил женоненавистнические взгляды.

В частности, Мартинес написал: «Большинство женщин в Заливе [территория вокруг залива Сан-Франциско] мягкие и слабые, жалкие и наивные». Подобное заявление вызвало негодование сотрудников Apple: они создали петицию с требованием провести расследование в отношении Мартинеса — под ней подписались более двух тысяч человек. Люди обратили внимание, что заявления нового продукт-менеджера противоречат «приверженности Apple к инклюзивности и многообразию».

Вскоре после возникновения петиции аккаунт Мартинеса в Slack оказался деактивирован. Команду, в которой работал сотрудник, вызвали на внеплановое собрание, где объявили об увольнении Мартинеса.

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Apple распрощалась с новым продуктовым менеджером по имени Антонио Гарсиа Мартинес после петиции его коллег из «яблочной» корпорации, сообщает ресурс The Verge....
 
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